Еще раз о спектакле «Три поросята»

Во вторник, 27 декабря 2016 года, на страницах «Кубань сегодня» в рубрике «Мнение» был опубликован отзыв читательницы газеты Екатерины Красильниковой на новогоднюю премьеру театра драмы «Три поросенка». Женщина, покритиковав спектакль, написала о том, что ее «удивляет большое количество расставленных столов по всему фойе и продажа спиртного». С редакцией связались сотрудники Краснодарского театра драмы и категорически уверили нас в том, что информация о продаже спиртного во время детских новогодних спектаклей – не соответствует действительности. Более того продажа алкогольной продукции на период проведения детских мероприятий в театре приостановлена.

В каждом номере газеты мы публикуем ссылку на то, что «мнения, высказанные авторами на страницах газеты, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции». Но, раз то, о чем пишет Екатерина Красильникова, не соответствует действительности, мы должны опровергнуть сведения, содержащиеся в ее тексте. А заодно публикуем и другие – положительные отзывы о спектакле Радиона Букаева «Три поросенка».

Книжка открывается – сказка начинается

Под Новый год театр Драмы приглашает маленьких зрителей поучаствовать в приключениях задорного Ниф-Нифа, весёлого Нуф-Нуфа и серьёзного Наф-Нафа из сказки "Три поросёнка". Путешествие в страну волшебства начинается уже в фойе: Зимушка-Зима и Петушок – символ наступающего года – знакомят ребят и девчат с новогодними традициями различных стран и предлагают посетить Японию, Америку, Италию и Францию, пообщаться и сфотографироваться с иностранными коллегами Деда Мороза и, конечно, с самим Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой. Обойдя все континенты, юные путешественники проходят в зал и рассаживаются по своим местам, но недолго им оставаться простыми наблюдателями, ведь совсем скоро три поросёнка будут с ними играть и научат строить надёжные и не очень домики. Раскрывается большая книжка-раскладушка, одеваются зеленью деревья, плывут по небу пушистые облака (художник-постановщик Кирилл Еремин). В такой идиллической атмосфере со страниц книжки выбираются на сцену Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. Они танцуют, веселятся и учат юных зрителей различным играм. Но зима не за горами, и поросятам надо подумать о строительстве домиков. Наф-Наф твёрдо намерен соорудить надёжную каменную крепость, а Ниф-Ниф и Нуф-Нуф предпочитают петь песенки, кататься на тачке и валятся на солнечной лужайке. А Волк, между прочим, уже наточил нож, начистил до блеска вилку и готов отобедать свежими поросячьими котлетками. Он и зрителей не прочь угостить, если те согласиться помочь ему поймать поросят. И вот тут возникает дилемма. Вы посмотрите на этого Волка!

В исполнении Алексея Мосолова жестокий серый хищник превратился в очаровательного интеллигентного лорда, у него даже салфеточка есть! Коварному, хитрому, но безмерно обаятельному Волку так и хочется прокричать, что поросята побежали направо, но... поросята ведь милые и смешные, как можно предать их доверие?! Ниф-Ниф Екатерины Бушиной здорово по-хулигански кричит, Нуф-Нуф Евгении Беловой забавно танцует, а Наф-Наф Марины Дмитриевой вообще самый-самый умный (до него Волку точно не добраться). Поэтому остаётся только переживать за всех героев истории и надеяться, что добрый волшебник – режиссёр-постановщик Радион Букаев – всё предусмотрел и в конце Волк и поросята обязательно помирятся.

Ирина Красюкова

Я в поросятах знаю толк!

Конец декабря в театрах - время, когда большинство репертуарных спектаклей оказываются отодвинутыми на второй план, уступая своё место детским новогодним постановкам. Сказочные истории всех сортов веселят маленьких зрителей и всеми силами приближают любимый праздник.

Театр драмы в этом году решил удивить, назначив на конец декабря премьеру детского спектакля нового штатного режиссера-постановщика Радиона Букаева "Три поросенка". Казалось бы, история о трех братьях-поросятах, спасающихся от злого и голодного серго волка, - совершенно не новогодняя, однако уместная и довольно познавательная вступительная часть с Зимушкой-Зимой (Мария Грачёва), Петушком (Руслан Копылов), Дедом Морозом (Анатолий Горгуль), Снегурочкой (Злата Соколова) и их зарубежными "коллегами", проведенная в фойе театра драмы, а также добрая заключительная часть с хороводами и обязательным "Ёлочка гори!", превратили хорошую детскую постановку в настоящую новогоднюю сказку.

Основное действие спектакля не отходит от английской сказки, знакомой всем нам с детства в пересказе Сергея Михалкова. Герои буквально сходят со страниц большой книжки-панорамы. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф все также весело и беспечно резвятся на солнышке, Наф-Наф, наоборот, серьёзен и занят важным делом, а Волк, как и зима, уже совсем близко.

Несмотря на то, что история не нова, спектакль вызывает большой интерес и не даёт скучать даже взрослым, дети же, вслед за главными героями, просто повизгивают от восторга. Такой результат - заслуга оригинальных сценических решений (художник-постановщик Кирилл Ерёмин) и большой работы с маленьким зрителем. На афише не случайно значится "сказка-игра" - все дети оказываются вовлечены в историю, разворачивающуюся на сцене, и это, учитывая объемы основного зала, потрясает.

Сценография кажется довольно-таки лаконичной: на сцене стоит только лишь книжка, которая станет фоном для всего спектакля. Но именно это становится той самой деталью, которая делает этот спектакль незабываемым:

книжка, прямо как в детстве, будет разворачиваться в объемные картинки, на голых деревьях будут внезапно появляться пышные кроны, а облака, кажущиеся недосягаемо высокими, устелят землю, когда герои отправятся полетать.

Также особенной эту сказку делает потрясающий актерский состав. Екатерина Бушина и Евгения Белова просто уморительны в образах беспечных хулиганов Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа. Они заражают детей весельем и учат множеству поросячьих игр.

Марина Дмитриева в образе самого правильного поросенка Наф-Нафа, серьёзна и немного занудна, но всё равно безумно обаятельна. Ну, а Волк в исполнении Алексея Мосолова с первых секунд своего пребывания на сцене безжалостно указывает всем зрителям в зале, КТО здесь главный герой. Исполненный стиля, он появляется на самокате с сигнализацией и специальным креплением для вилки и ножа, дирижирует перепуганными поросятами, не забывает о салфетке и волшебных словах ("Ну, я же сказал: "пожалуйста"!") и довольно быстро завоёвывает доверие зрителя (домик Наф-Нафа сдували всем залом).

Прогнать такого харизматичного Волка в конце спектакля было бы очень грустно, но Новый Год - время чудес, вот почему на этот раз Волк обязательно подружится с поросятами и встанет с ними в праздничный хоровод. Огромное спасибо Краснодарскому академическому театру драмы за приглашение.

Алина Старовойтова

Способность удивлять

Какие желания загадывают дети под Новый год? Совершить путешествие по дальним странам, попасть в сказку и, конечно, получить подарок от главного волшебника – Деда Мороза. Ну, это если не считать совсем уж банальных желаний типа нового гаджета или огромного набора «Лего»…

Гаджеты и «Лего» оставляем на совести родителей, а вот о путешествии в сказку вместе с зимними чародеями из разных стран уже позаботился Краснодарский академический театр Драмы им. Горького. В этом году Драмтеатр подготовил интерактивное пространство, где каждый ребёнок сможет поздороваться за руку с символом наступающего года (Золотым Петушком), познакомиться с колдуньей Бефаной, которая приносит подарки детям в Италии, а также с новогодними волшебниками из Японии, шепнуть своё заветное желание на ухо Санта-Клаусу, сыграть в безопасный дартс с индейской красавицей, пообещать французским Пьеру Ноэлю и Перу Фуэтару вести себя очень хорошо и, конечно, рассказать новогоднее стихотворение Деду Морозу и его внучке Снегурочке.

Все сказочные персонажи «обитают» в своих фотозонах, так что удовольствие два в одном: и сказочная атмосфера, и тематические фото на память. А главное, дети, большинство из которых знают только «нашего» Деда Мороза и «их» Санта-Клауса, познакомятся с новогодними традициями разных стран. Но вот уже второй звонок, пора спешить в зал! Там зрителя ждёт ещё один приятный сюрприз.

Конец декабря в Драмтеатре ознаменовался премьерой нового детского спектакля, сказки-игры «Три поросёнка» в постановке Радиона Букаева. Этот спектакль уже покорил зрителей в Братске и Ельце, а теперь радует малышей и их родителей в Краснодаре. Впрочем, не стоит думать, что краснодарские «Поросята» – полная калька со спектаклей в других городах! Радион Букаев сумел максимально использовать возможности труппы Драмтеатра, и можно с уверенностью сказать, что таких поросят другие города не видели! Но обо всём по порядку. Старую английскую сказку о трёх братьях-поросятах, двое из которых любят играть и веселиться, а третий так боится волка, что выстраивает неприступный каменный дом и в итоге спасает всех, знают все дети. Однако спектакль способен удивить даже тех, кто знает книжку наизусть. Впрочем, в нём всё и начинается с книги – сценография напоминает любимые книжки-раскладушки, которые, открываясь, создают объёмный мир (художник-постановщик Кирилл Ерёмин) с «настоящими» деревьями, которые то покрываются зелёной листвой, то щетинятся голыми ветками – зима совсем близко! В этом сказочном мире весело и беззаботно живут хулиган Ниф-Ниф (Екатерина Бушина), франт и лентяй Нуф-Нуф (Евгения Белова) и серьёзный почти до занудства Наф-Наф (Марина Дмитриева).

Кстати, на афише не зря заявлена сказка-игра – маленьким зрителям и их родителям предстоит стать участниками разворачивающейся на сцене истории. Поросята научат их правильно аплодировать, играть в свои игры и попросят помочь в постройке домика. Интерактив со зрителями позволяет спектаклю удерживать внимание даже самых непоседливых малышей.

А потом появляется Волк (Алексей Мосолов). Волк тут не просто «зверь семейства псовых, теперь водится и в вашем лесу!», волк эстет и джентльмен с манерами. Он стильно одет, играет рок, приезжает на самокате с сигнализацией, ест только ножом и вилкой, повязав на шею белую салфетку. Говорит «пожалуйста» и искренне огорчается, когда поросята «безвкусно» удирают в разные стороны. «Под музыку надо!» – Волк в исполнении Алексея Мосолова напоминает бёртоновского Безумного Шляпника, только вместо безумия у него – бездна обаяния.

Отрицательный герой моментально становится любимцем всех детей… Простите, поросятки, но сдувать домики Волку помогали все дети в зале! Интересным решением было «загнать поросят в космос»: среди мерцающих звёзд и нарисованных планет герои старательно удирали от Волка на ходулях, пока он гнался за ними на джамперах. Финал сказки был немного переработан с учётом «новогоднего волшебства»: Дед Мороз и Снегурочка подарили поросятам ёлку и посоветовали позвать волка в гости. И это правильно, вряд ли маленькие фанаты Волка приняли бы иной хэппи-энд!

Ольга Жердева

Фото Юрия КОРЧАГИНА