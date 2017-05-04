«Черновая» работа Валентины Скобликовой

В календаре есть такой праздник, как Международного дня танца. Для любителей хореографии это пиршество красоты и гармонии. Для служителей Терпсихоры это чисто профессиональный праздник. Валентина Скобликова — одна из тех служительниц, для которых танец — единственно возможный образ жизни.

Есть люди искусства, которые трудятся не на передовой, а в тени первых лиц, честной службой создавая прочность фундамента всего коллектива, нередко являющегося залогом его успеха. Заслуженная артистка Кубани Валентина Скобликова отдала работе в Музыкальном Шоу-театре «Премьера» более двадцати лет. Ее обязанности связаны с ежедневным кропотливым трудом, вдохновение на который черпать можно разве что в безграничной любви к своим коллегам и невозможности жить без профессии. Ведь, если задуматься, часто работу Валентины Анатольевны можно назвать «черновой». Здесь я говорю, безусловно, не о ее авторских номерах, которые на протяжении многих лет являются украшением концертов, спектаклей и дивертисментов «Премьеры». Напротив, хочется обратить внимание на труд, не выставленный напоказ и на первый взгляд незаметный, а потому, по общему мнению, и неблагодарный. Вдохновенные приглашенные режиссеры и балетмейстеры приносят свои (безусловно, талантливые) замыслы в, не побоюсь этого слова, родной балет Валентины Анатольевны, как добротные, но не проросшие еще зерна. А вот взращивать эти зерна во вспаханной ею земле, удобрять, позаботиться о пышности цвета, о пропорциях каждого листочка — непростая задача, к выполнению которой непосредственно привлечена балетмейстер шоу-театра. Ведь именно детали, филигранно отточенные нюансы — показатель высочайшего класса в искусстве танцовщиков, как, впрочем, в любом искусстве. А уж что такое «работа по нюансам», Скобликова знает очень хорошо.

Когда-то Валентина Анатольевна работала в качестве ведущей солистки балета в Кубанском казачьем хоре. Этому коллективу она отдала 22 года. Целая маленькая жизнь и огромная практика. Всякий раз, когда балетмейстер вспоминает о своей танцевальной карьере, ее глаза загораются особым светом. Должно быть, эйфорией счастья от тысяч выходов на сцену. Блистательных, успешных выходов. Но рано или поздно всё заканчивается… Только для солистки Кубанского казачьего хора Валентины Скобликовой выход на пенсию стал началом новой жизни в «Премьере», уже совсем в другом качестве. Хочется нарочно сказать именно жизни, а не работы или даже службы, ведь для своего балета Скобликова — руководитель, обладающий редким качеством умения чувствовать, ощущать интуитивно душевное равновесие коллектива, творческий настрой или его потерю. Кажется, ей известно обо всём, что происходит с «людьми шоу», как бывает с главами больших дружных семей. Валентина Анатольевна будто знает о всех переменах и в профессиональной, и в личной жизни каждого танцора. О том, чем живут люди, что мешает и помогает им в работе. Черта ли это чуткого руководителя или неравнодушного человека, но Скобликова непременно должна подойти, обратить внимание на что-то, казалось бы, незаметное, но чрезвычайно важное или сделать пустым и проходящим то, что не должно иметь места в работе ее команды. А ведь тонкое понимание специфики бесценно для здорового профессионального микроклимата в сложном творческом организме. Не за эти ли качества своего действительно уважаемого и любимого балетмейстера артисты шоу нередко называют «мамой». Дорогого стоящее и о многом говорящее обращение. Когда в ноябре 2017 года Валентина Анатольевна отмечала юбилей, коллектив Шоу-театра «Премьера» поздравлял ее не столько официально, сколько чрезвычайно тепло, как одна семья.

Заслуженная артистка Кубани Валентина Скобликова была приглашена на должность балетмейстера-репетитора Музыкального Шоу-театра «Премьера» в 1996 году. За эти годы в репертуаре коллектива, с образования которого берет свое начало история Творческого объединения «Премьера», появилось около шестидесяти хореографических и вокальных номеров. Полностью созданные Валентиной Анатольевной композиции и номера, поставленные при ее участии, много лет украшают программы, составившие золотой фонд Шоу-театра «Премьера»: «Русское кабаре», «Париж — Бродвей», «Величальная России», «Магия Солнца». Без ее активного участия не обходится ни один концерт или праздничная программа Дворца искусств КМТО «Премьера». Двадцать девятого и 30 апреля, в самый Международный день танца, Шоу-театр «Премьера» представит краснодарцам новую, масштабную, потрясающую постановку — музыкальный перформанс «Страсти по Бродвею». И в этой очередной работе замечательный московский балетмейстер и режиссер Иван Фадеев вновь опирается на надежное, проверенное, профессиональное плечо Скобликовой.

Представляя такую колоритную личность, как Валентина Анатольевна, невозможно не вспомнить о фразе, сказанной когда-то (в годы ее службы в Кубанском казачьем хоре) одной из бывших коллег: «Она — вожак в стае волков». Действительно, балетмейстеру дано вести за собой, в сложных моментах быть «преданной своей стае», уметь жить общиной по жестким, иногда жестоким законам искусства. И именно эти качества делают ее настоящим творческим лидером. Одна из любимых поговорок, характеризующих профессиональный подход балетмейстера: «Мы работаем, сколько можем, а потом — сколько нужно!».

Безусловно, Валентина Анатольевна не идеал, и работа с ней не одно лишь удовольствие. Эта порывистая, способная быть резкой и вместе с тем глубоко ранимая женщина, с взрывным характером, особым — острым чувством юмора, принципиальностью, граничащей с упрямством, и невероятной работоспособностью, встречается с массой сложностей в творческом процессе. Но разве не самый сложный путь, где меньше всего мы встречаем конкурентов, помогает сделать главные жизненные открытия, пройти ярко и состояться настоящим личностям, таким как заслуженная артистка Кубани Валентина Скобликова.

Елена ЖУРАВЛЕВА