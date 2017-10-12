Люди и марионетки

Художественный руководитель Краснодарского краевого театра кукол Константин Мохов сделал взрослой зрительской аудитории большой подарок — спектакль «Король, дама, валет». Он поставлен по пьесе А. Гетмана, адаптировавшей для театральных подмостков одноименное произведение Владимира Набокова.

Спектакль, премьера которого состоялась на прошлой неделе, адресован действительно взрослому зрителю — эмоционально зрелому, размышляющему, ищущему ответы на главные вопросы человеческого бытия. Он не для ханжей, которые за порой провокационной формой не могут увидеть главного — того, что волнует каждого, вызывает страх, доставляет самые мучительные переживания.

Режиссеру Константину Мохову и всей постановочной группе — художнику по костюмам и куклам Елене Мацкевич, художнику по свету Марине Переваловой, композитору Валентину Демину, хореографу Ольге Отараевой удалось создать динамичный, захватывающий воображение зрителей спектакль. Он длится более трех с половиной часов, но при этом воспринимается на одном дыхании. И в этом заслуга, конечно, и актеров, которые заняты в спектакле. Это Виталий Лобузенко (Драйер), Анна Сезоненко (Марта), Александр Куча (Франц), Вадим Гуриев (хозяин квартиры, ученый, кондуктор), Ольга Колосова (Фрида), Вера Лукьяненко (Эрика) и другие.

Раннее произведение Набокова «Король, дама, валет» не из тех, что вызывают умиление и светлые чувства. После его прочтения остается ощущение, как написал сам классик, причастности к «грязноватой, прищеватой жизни» юнца Франца, который по сути оказывается фигурой, до отвратительности отталкивающей.

О людях, которые ведут себя как марионетки и не догадываются об этом, как и о том, что они погрязли в пошлости и не ощущают бессмысленности своей жизни, этот спектакль. Мохову удалось замесить в одном колдовском сосуде лирическую историю, детектив, сатирическую комедию и трагедию одновременно. Не все моменты спектакля можно принять, но он целиком производит мощное впечатление своей сложностью, аллюзиями, отсылками к другим произведениям. Чего стоит только сцена сновидений Франца, образ которого с большим вкусом, юмором, гротесковостью создает Александр Куча. В его сне или фантазиях персоны Драйера и Марты представляются этакими участниками безумного чаепития из кэролловской «Алисы в Стране чудес». Или зрителю это только мерещится? В спектакле много таких моментов, когда что-то вдруг проскользнет — некий флер узнаваемости — и в следующее мгновение уже сомневаешься: а может, эта отсылка к персонажу того или иного классического произведения всего лишь иллюзия? Кстати, те, кто видел другой спектакль для взрослых зрителей Краснодарского театра кукол — «Игры сновидений», обязательно отметят немало общих стилистических черт с «Королем, дамой, валетом».

Авторская философская фантазия Константина Мохова призвана заставить зрителей анализировать психологию героев истории и как следствие — свои огрехи в общении с окружением. Спектакль «Король, дама, валет» не про любовь, что большая редкость, а скорей про повальное стремление приспособиться к жизни, устроиться «поудобнее» в ней любой ценой. Он многим может не понравиться, как часто не нравится людям свое отражение в зеркале. Но тем он и хорош, что вскрывает многие неприглядные наши черты и бессмысленные увлечения. И к этому отражению стоит приглядеться повнимательней.

Марина АРИНИНА

Фото Ивана СЕМЕНЦА