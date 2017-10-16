Способ укрепления дружбы

С 19 по 20 октября в рамках программы «Обменных гастролей» Краснодарский академический театр драмы посетит республику Кабардино-Балкарию. Для краснодарских артистов этот выезд – замечательная возможность установить дружбу с коллегами из Нальчика и показать новому зрителю свои постановки.

Обменные гастроли состоятся при содействии Министерства культуры РФ и Федерального центра поддержки гастрольной деятельности.

Из обширного репертуара нашего театра, насчитывающего более 40 наименований, для показа в братской республике выбрано три спектакля, которые идут с неизменным успехом на Кубани, а также горячо были приняты публикой Ростова-на-Дону: «Ханума» А. Цагарели, театральная феерия по мотивам повести А. Грина «Алые паруса» и «Чудеса тридевятого царства» – музыкальная сказка по пьесе Ю. Кима.

А Кабардинский государственный драматический театр им. Али Шогенцукова в эти дни представит свои постановки, которые с не меньшим успехом идут в Нальчике. «Черная бурка» Г. Хугаева, свою версию водевиля «Ханума» и лирическую комедию М. Кармокова «Сила любви».

Подобные гастроли – это всегда взгляд на себя со стороны, обмен опытом между театрами, взаимодействие с публикой другого региона, то есть своеобразная перезагрузка и уникальные впечатления. А также восстановление культурных связей, которые еще больше укрепляют дружбу народов наших регионов и способствуют расширению культурного пространства.

Мы будем рады видеть на спектаклях всех поклонников театрального искусства и надеемся, что крепкое творческое содружество театров продолжится и дальше.