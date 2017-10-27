Комедия по-джентльменски

Новый спектакль Краснодарского Молодежного театра по пьесе итальянского драматурга, актера, режиссера Эдуардо де Филиппо «Человек и джентльмен» — это тот случай, когда комедия действительно оправдывает свой жанр и не нуждается ни в каких объяснениях. Актеры не раз заставляют зрителей смеяться надрывно, искренне и продолжительно. А такое стоит дорогого, ведь при этом нет места площадному юмору, пошлости и жеманству.

Труппа Молодежки, кстати сказать, одна из самых «натренированных» и «боеспособных» в нашем крае и поэтому справляется с творческими сложностями автора, который является национальной гордостью Италии, чьи жители славятся очень темпераментным характером, эмоционально, с большим энтузиазмом и не без чисто профессионального удовольствия. Ведь история, которую описал Эдуардо де Филиппо в достаточно юном возрасте — около двадцати двух лет, рассказывает о жизни актеров, непредсказуемой и одновременно такой узнаваемой, со своими лишениями и курьезами, нелепостями и кознями. Комедия положений, разворачивающаяся перед глазами зрителей, затягивает и не отпускает до самого конца. Рука главного режиссера и постановщика спектакля Даниила Безносова чувствуется во всём, в спектакле видится немало штрихов, которые стилистически принадлежат именно ему — их авторство не спутаешь ни с чьим. Режиссерский почерк в чем-то роднит новый спектакль с шекспировской «Зимней сказкой», полюбившейся краснодарской публике. Несомненно, «Человека и джентльмена» ждет такой же успех.

Отдельно стоит поблагодарить художника-постановщика (главного художника театра) Настю Васильеву. Ей удалось при минимуме декораций создать атмосферу солнечной, горячей Италии, без фальши и ненужных надуманных украшательств.

Ну а актеры играют самозабвенно, и им надо отдать должное. В спектакле заняты заслуженный артист Кубани Анатолий Дробязко, Иван Чиров, Алексей Алексеев, заслуженный артист России Владимир Щербаков, заслуженный артист России Дмитрий Морщаков, Светлана Кухарь, заслуженная артистка Чеченской Республики Татьяна Епифанцева, Олеся Никифорова, Евгения Велигодная, Анастасия Радул, Наталья Денисова, Андрей Новопашин, Анна Нежута, Евгения Стрельцова, Алексей Замко, Александр Киселев, Ян Новиков, Ульяна Запольских, Инга Аничкина, Полина Шипулина. И каждый создает свой образ, который невозможно забыть. Каждый выкладывается на все сто.

Зрителя ведь не обманешь… Ему не прикажешь смотреть то или игнорировать это. Как говорится, взаимоотношения с театром у публики выстраиваются только по любви.

«Человек и джентльмен» — по-настоящему солнечный спектакль, он дарит приподнятое настроение и придает легкость душе. И это очень важно!

Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Юрия КОРЧАГИНА