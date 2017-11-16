Любовное свидание на скамейке — знак несерьезных отношений без долгого продолжения. Так написано в книжке, толкующей сны. Доверять в ста процентах этому талмуду не стоит. Но что касается символизма, связанного с таким предметом, как скамейка, спорить с тем, что в данном случае, можно сказать, сон в руку, не будем.

В краснодарском «Одном театре» премьерой спектакля «Скамейка» по пьесе Александра Гельмана открылась малая сцена. Небольшой зал вмещает всего около полусотни зрителей. До актеров, как говорится, можно дотянуться рукой. Камерный зал во время спектакля превращается в фактически интимное пространство, где разворачивается и драма (одиночества, а может, и двух одиночеств), и одновременно комедия. В дуэте играют, а может быть, состязаются в поединке замечательные характерные актеры Краснодарского Молодежного театра — Юлия Макарова и заслуженный артист Кубани Анатолий Дробязко.

Спектакль «Скамейка» по пьесе А. Гельмана впервые увидели зрители в 1984 году на сцене МХАТ. Как известно, худруку театра Олегу Ефремову пришлось тогда побороться, чтобы спектакль получил право на жизнь. В легендарном спектакле играли титаны советского театра Татьяна Доронина и Олег Табаков. Вечная история стала любимой, ее ставили во многих театрах страны.

В Краснодаре ее в настоящее время оживил режиссер Геннадий Николаев. «Реальная история в стиле ретро» и провоцирует, и настраивает зрителей на философский лад, заставляет смеяться и проглатывать комок в горле из-за желания заплакать, когда накатывает чувство жалости к героям. Она — чудаковатая женщина, одинокая мать, ищущая любви и практически уже потерявшая надежду ее найти. Он — эдакий Казанова, который врет, скорее, не потому, что это доставляет ему удовольствие, а потому, что просто инстинкт срабатывает. Он и она встречаются около скамейки в парке… Он делает попытку познакомиться. Но оказывается, что они уже… познакомились год назад. Начинается выяснение отношений, споры… Слезы и смех, грусть и радость, рухнувшие надежды и оживающие, пусть и ненадолго, мечты.

Юлия Макарова играет свою героиню экстравагантно, создавая образ женщины «с чудинкой», но и одновременно не лишенной простой житейской хитрости. Анатолий Дробязко рисует картинный образ мужчины, который не сильно страдает от мыслей о своем вероломстве по отношению к женщинам и не корит себя по пустякам, к коим можно отнести супружескую измену. Но ведь описать взаимоотношения мужчины и женщины, понять, что же в них происходит, часто, наверное, так же сложно, как ученым объединить квантовую механику и общую теорию относительности, чтобы решить ряд стоящих перед ними задач по квантовой теории гравитации. Впрочем, Геннадий Николаев сделал такую попытку вместе с актерским дуэтом — Юлией Макаровой и Анатолием Дробязко. Ну а каждому конкретному зрителю, пришедшему на спектакль, уже судить, насколько она удачна.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Комментарий

Александр ГЕННАДЬЕВ, театральный критик:

— Геннадия Валентиновича Николаева знаю очень давно, я до сих пор вспоминаю его «Жанну» по ануевской пьесе. Впечатляющее было полотно. Понятно, что каждый режиссер хочет ставить — такая у него внутренняя потребность. И, видимо, этот спектакль «Скамейка» — от безысходности, в том плане, что хочется работать, а работы нет. Сказать, что спектакль произвел на меня оглушительное впечатление,— нет.

Очень камерная работа, в чем как раз Николаев знает толк.

Как режиссер он сделал всё, что мог. Возможно, сама пьеса уже подустарела, хотя Геннадий Валентинович и постарался поднять Гельмана над бытом, несмотря на множество тех самых бытовых подробностей.