Алиса в театре драмы

В Краснодарском театре драмы с 21 декабря начинаются показы премьерной сказки «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Сказка-фантазия – именно так определен жанр будущей постановки. «Этот спектакль про мир глазами еще не повзрослевшего, не отягощенного некими рамками общества ребенка. История об искренней и вполне оправданной игре воображения, с помощью которой дети приобщаются к творчеству и тем самым делятся частью своей реальности с взрослым» - говорит режиссер спектакля Радион Букаев.

Как и у Кэрролла, Алиса оказывается в мире собственных снов, где самые абсурдные явления упорядочены, наполнены простыми истинами и вполне философским смыслом: «Если походишь подольше, то уж наверняка куда-нибудь придешь…»

За основу художественного решения сказки мы взяли обычные предметы, которые обычно лежат на столе ребенка: карандаши, кубики, книжки, плюшевые игрушки и тому подобное. А чтобы путешествие случилось именно в волшебной стране, решили использовать прием гиперболизации и, конечно, трюк» - поясняет художник-постановщик «Всеволод Громовиков.

Сон главной героини наполнен невероятными приключениями, удивительными персонажами и непредсказуемыми событиями. Страна чудес и есть тот самый безграничный мир фантазии и игры детского воображения, в котором возможна любая встреча, совершенно невообразимое явление и самый неожиданный фокус. «Алиса в стране чудес» расскажет детям и напомнит взрослым о том, как важно смотреть на мир глазами Художника. Стоит также отметить, что традиционный новогодний утренник, предшествующий показу сказки, будет напрямую связан с сюжетами Кэрролла о небывалых приключениях, а юный зритель сможет вместе с Алисой очутиться в стране мечтаний, сюрпризов и по-настоящему новогоднего волшебства.