Нельзя не полюбить

В Краснодарском краевом театре кукол состоялась премьера музыкальной сказки по произведению Дюлы Урбана «Все мыши любят сыр». Детские спектакли по этой книжке венгерского писателя ставятся во многих театрах России и пользуются неизменной зрительской популярностью.

…В одной уютной сыроварне жила семья серых мышей. Все у них было прекрасно: теплый дом, воспитанный сын и много-много сыра. Но с приходом новых жильцов – семейства белых мышей – безмятежная жизнь в сыроварне закончилась. Только мышата из обоих семейств не обращают внимания на раздоры взрослых: Шома и Фружи решили никогда не расставаться, чего бы им это не стоило…

Еще недавно маленькие кубанцы могли посмотреть эту сказку в Краснодарском молодежном театре, но теперь запомнившаяся многим постановка, созданная Владимиром Рогульченко, уже ушла из репертуара.

Но, как говорится, если где-то убыло, значит, где-то прибыло. И вот афиша Краснодарского театра кукол пополнилась еще одним замечательным спектаклем, который рассказывает детям (а возрастных ограничений у него нет – 0+) о ценности семьи, любви родных и близких и дружбе.

Питерский режиссер-постановщик Надежда Мейерович не в первый раз радует нас своим творчеством. Несколько лет назад она поставила на малой сцене Краснодарского театра кукол спектакль по сказкам В. Сутеева «Палочка-выручалочка» - о том, как важно быть добрым и иметь настоящих друзей. А теперь и новая ее постановка будет заражать всех, кто ее увидит жизнелюбием и хорошим настроением. Спектакль получился динамичным, ярким, оптимистичным. Актеры в нем очень много танцуют и поют, что не может не нравиться даже самым юным театралам.

Декорации и костюмы для постановки «Все мыши любят сыр» создала художник Евгения Лашманова, они помогают формированию особой стилистики спектакля, необычной атмосферы сказочного царства мышей. Над музыкальным сопровождением потрудились Дарья Новольянцева и режиссер Надежда Мейерович – и оно тоже не дает скучать зрителя, раззадоривает их.

В спектакле заняты Евгений Суманеев, Вадим Гуриев, Полина Стрижакова, Ольга Колосова, Демид Бахур, Александр Куча и Валерия Подвойская.

Спектакль «Все мыши любят сыр» - трогательная история дружбы и любви, преодолевающих любые преграды, - стал хорошим подарком маленьким любителям театра к Новому году.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Юрия КОРЧАГИНА