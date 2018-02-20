Премьеры, фестивали театра драмы

Премьера прошлого сезона и лауреат Мелиховского фестиваля-2017 - постановка «#Он_Она_собачк@» режиссера Краснодарского театра драмы Радиона Букаева не оставила равнодушными гостей и участников юбилейного XXV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля, который прошел в Пскове. И зритель, и жюри фестиваля приняли спектакль очень благосклонно и тепло. Много лестных слов было сказано также в адрес труппы краснодарской драмы. Артистов долго не отпускали со сцены, дарили цветы и благодарили за те эмоции, которые спектакль подарил зрителям.

Безусловно, участие в фестивале, это новый творческий стимул и немалый заряд для дальнейшего творчества. А ведь планы у театра интересные.

Уже сегодня театр готовится к постановке спектакля «Мартышка», по одноименному историко-патриотическому произведению краснодарского писателя В.В. Рунова, режиссер Геннадий Николаев. А в марте - пройдет режиссерская театральная лаборатория «100% ГОРЬКИЙ» по произведениям Максима Горького, посвященная 150-летию со дня его рождения, в которой примут участие режиссеры: Д. Безносов (г. Краснодар), Г. Цнобиладзе (г. Санкт-Петербург), Г. Шапошников (г. Москва).