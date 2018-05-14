Четыре вечера танца

Вторая половина апреля прошла для поклонников танца под знаком VI Международного фестиваля современной хореографии, который проходил в Музыкальном театре Творческого объединения «Премьера» им. Л. Гатова. О его спектаклях — журналисты «Кубани сегодня» Марина Адамова и Анастасия Куропатченко, а также театральный критик, член экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска» сезона-2015—2016 Александр Геннадьев.

«Анна…» карельская

Открыл фестиваль двухактный балет Музыкального театра Республики Карелия «Анна Каренина» на великую музыку Родиона Щедрина в постановке Кирилла Симонова — художественного руководителя балета Московского академического детского музыкального театра им. Н. Сац, заслуженного деятеля искусств Карелии, лауреата национальных театральных премий «Золотая маска» и «Арлекин», экс-солиста Мариинки, выпускника сразу двух отделений (артистов балета и хореографии) Академии русского балета им. Я. Вагановой и товарища краснодарского модельера Виталия Шкригунова.

«Анна Каренина» Симонова — спектакль, безусловно, академический с точки зрения обращения с партитурой и сюжетом и очень неровный — с точки зрения языка хореографии: здесь почти классические поддержки (карельская труппа добротна, вышколена и прекрасна с технической точки зрения) чередуются с мягкими заступлениями на территорию contemporary dance. Порою следование сюжету делает карельскую «Каренину» почти скучной, но выручают две вещи: обаяние и артистизм высокой пробы солистки балета Театра им. Н. Сац Алевтины Касаткиной и блистательная работа сценографов — декорации великого Эмиля Капелюша, медиапроекция видеохудожницы Александры Комаровой и магический свет лауреата «Золотой маски» Александра Мустонена.

…С первых нот «Анны Карениной» зритель сравнивает ее с нашей «Анной…», и почти никогда — в пользу последней. С первых па карельской «Анны» публика упирается в себя: за занавесом скрывается зеркальная стена, словно предупреждающая, что нам предстоит задуматься о самих себе тоже. В петрозаводской «Анне» историчные сцены на вокзале, балу, скачках (и даже втачном сюжете с балетом о Карениной, который она же смотрит), словно в рондо, будут разрываться «аквариумом», в котором танцуют персонажи, и фермами сюрреалистического моста, на котором тоже танцуют. Словно петербургские мосты, он сведет в одну точку монотонные хореографические монологи главных действующих лиц и обретет голос в вербальном хоре с многократно повторенным «они оба были ее мужьями», финальным трио и бегущей сквозь танцоров-поезд (еще один привет одноименному балету Бориса Эйфмана) Анной.

Возвращение одного вечера

Вторым вечером танца стал спектакль Музыкального театра «Новеллы: только о любви» в постановке его главного режиссера и балетмейстера Александра Мацко — его работа образца 2010 года, которая беспрестанно дополняется, обновляется, шлифуется и все-таки остается квинтэссенцией хореографического стиля и языка (а если честно, скорее отсутствия таковых) постановщика. «Моцарт», «Болеро», «Банкет», новеллы памяти

Людмилы Гурченко, Эдит Пиаф, Фредди Меркьюри — о чем бы ни ставил свой танец Александр Мацко, его приметы и приемы не меняются.

Второе отделение вечера было отдано его же возобновленному балету «Танцы разбитых сердец» — истории отношений трех пар, но таило приятный сюрприз: им стал танец солиста Большого театра Евгения Трупоскиади — выпускника Краснодарского хореографического училища и некогда солиста нашего Театра балета Юрия Григоровича. Справедливости ради стоит отметить, что с тех пор Евгений танцевал в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля, уэльской труппе Ballet Russe, Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета им. Л. Якобсона и знаменитом «Стасике», Московском академическом Музыкальном театре им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, набрав класс и блистательную форму. На их фоне, увы, особо бросается в глаза разнокалиберность и старательность нашей труппы.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото Алексея Есикова