Магия «Маленького принца»

В повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери есть нечто завораживающее, действующее магически как на взрослых, так и на маленьких читателей. Когда же романтическая, сказочная и философская история французского летчика и поэта пересказывается языком хореографии, да еще и детьми, ощущения зрители получают самые трепетные, а взрослые к тому же и ощущают ностальгию… по детству.

В рамках VI Международного фестиваля современной хореографии состоялась премьера современного балета для детей «Маленький принц» по мотивам произведения Сент-Экзюпери. И для многих она стала действительно запоминающимся событием. Ведь образы главных героев спектакля — Летчика, Лиса, Розу и Маленького принца, планет со своими жителями, Змея и Баобабов создают на сцене юные актеры от 10 до 17 лет. Стоит особенно отметить солистов современного балета Марию Моргунову (Лис), Илью Фисунова (Принц), Юлию Сорокину (Летчик), Алесю Волкову (Роза), которые вполне освоились на сцене и держат внимание зрителей точно так же, как и профессиональные актеры.

Премьера «Маленького принца» в Краснодарском Музыкальном театре прошла с аншлагом. Автор идеи спектакля и руководитель проекта Наталья Маслова; режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик и сценограф Константин Кейхель (Санкт-Петербург), композитор Константин Чистяков (Санкт-Петербург) и вся постановочная группа создали, несомненно, уникальное творческое произведение.

Хореографическое полотно сплетено тонко и, более того, ажурно. Ни на минуту нельзя оторвать глаз от сцены. И это притом, что декораций в спектакле практически никаких. Только юные актеры, их выразительный язык танца, свет и музыка. О последней нужно сказать отдельно. Композитор Константин Чистяков решил стоявшую перед ним задачу идеально: легкую, эмоциональную, яркую музыку, написанную им, совершенно не отделить от самого балета.

Казалось бы, как передать то бесконечное множество смыслов, что заложены в повести Экзюпери, при помощи танца? Но метафоричность, иносказательность хореографического языка, избранного Константином Кейхелем, позволяют это сделать. Зрители погружаются в те эмоции и чувства, которые переполняли бы их и при прочтении книги. И мысли, которые возникают после спектакля, также сродни тем, что роятся в голове, когда прочитываешь последние строчки сказочной повести о Маленьком принце.

Как говорят создатели, «наш хореографический спектакль — это история человеческой личности, история о том, как важно сохранить в себе маленького принца,

который живет в каждом из нас. Просто и одновременно сложно». Несомненно, спектакль должен занять свое достойное место в театральном репертуаре Краснодара. И юные и взрослые зрители, которым еще предстоит его посмотреть, наверняка оценят его по достоинству.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Алексея Есикова