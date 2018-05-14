Гала-концерт прошел — вопросы остались

«Фестиваль» для этого мероприятия, как и для его заключительного гала-концерта,— громкое слово: я бы назвал увиденное большей частью откровенной самодеятельностью. И даже работа солиста Театра балета Бориса Эйфмана петербуржца Олега Габышева отдает любительщиной. Проиллюстрировав пушкинскую «Метель» и песню про умирающего ямщика, причем сделав это всё подробно и в лоб, танцовщик продемонстрировал этакую а-ля эйфманскую хореографию. Лишь шутливый номер «Лень» немного разрядил этот «домашний концерт», и то его можно смотреть только в исполнении самого Габышева.

О дремучих, вульгарных танцевальных потугах нашего главного балетмейстера Музыкального театра вовсе нет смысла говорить. Для меня они — какой-то художественный атавизм. Кстати, в гала-концерте мы почему-то не увидели номер из нового очень интересного балета «Маленький принц». Предполагаю, уж слишком премьерная постановка Константина Кейхеля не вписывалась во весь этот неуклюжий парад. Новый балет еще раз доказал, что если есть хореограф, настоящий, не мнимый, то и есть результат: в данном случае малыми средствами создан талантливый спектакль.

Одноактный же балет Татьяны Багановой «Иллюзиум» уже был показан несколько лет назад. Зачем его надо было опять подавать как свежее блюдо, непонятно. Лексика и «шкафы» екатеринбургского хореографа давно открыты и распахнуты миру настежь. Если бы нам привезли ее новую работу… А вот Ксения Бурмистрова из краснодарской танцевальной компании «Воздух» мне на сей раз понравилась: уровень ее исполнения был дельным и имеющим отношение к современному танцу. Предъявить претензии можно к хореографии, пока откровенно ученической и схематичной.

Более чем настойчиво пробует себя как сочинителем танцев и новая солистка Театра балета Юрия Григоровича Вита Мулюкина, но, увы, пока же опять всё на уровне «домашних радостей», хотя в Перми на недавно прошедшем конкурсе артистов балета «Арабеск», где я был членом экспертного совета Союза театральных деятелей РФ по присуждению специальной премии в конкурсе хореографов и исполнителей в современной хореографии, Вита показала номер на музыку Ф. Крейслера. И надо сказать, что та зарисовка была намного удачнее, чем ее нынешний «Гоген». Промелькнул очень странно с очень невнятными соло в гала-концерте и персонаж из финала шоу «Танцы» на ТНТ Михаил Евграфов. Кстати, танцор в свое время ушел из Вагановской академии, недоучившись буквально год. Не знаю, чем это было продиктовано, но факт печальный.

Грустно, что у нынешнего фестиваля нет ни четкой концепции, ни толковой организации и всё зависит от вкуса только одного человека, который с ним в явных неладах. И даже «Анна Каренина» Кирилла Симонова, хоть, в отличие от нашей «Карениной», она обставлена более изящно,— балет невыносимо скучный, превращенный местами просто в сонное хореографическое чтиво. А нынешний гала-концерт так и вовсе мне напомнил ярмарочную агитбригаду — очень пеструю, неловкую и невероятно крикливую. На седьмом фестивале хочется видеть нечто прямо противоположное: образцы подлинной хореографии, пусть даже и не самые свежие и первые, хотя до такого уровня, боюсь, Краснодару не дотянуться финансово и эстетически. Но ведь приезжали же к нам и балет Театра Станиславского и Немировича-Данченко и Раду Поклитару: изначально фестивалем был заявлен определенный — и довольно высокий уровень, к которому и стоит стремиться.

Александр ГЕННАДЬЕВ

Алексея Есикова