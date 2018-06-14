16 июня в 12 часов на Краснодарском ипподроме состоятся СКАЧКИ

В программе Вашему вниманию будет представлено 9 стартов с призовым фондом 743 000 руб. Перед гостями разыграют важные традиционные призы для лошадей арабской породы: «Летний», «Элиты» и приз первой группы «Большой Летний» на дистанцию 1600м. Помимо денежного вознаграждения и кубка для владельца, в скачке первой группы награждают лошадь-победителя, её украсят призовой попоной и проведут перед трибунами. Одержав победу в призе 1-й группы лошадь получает автоматический допуск к участию в высоко рейтинговых стартах. Например к таким как: ДЕРБИ и ОКС. Арабская лошадь необыкновенно эффектна красивая изящная голова с широким лбом, широкие ноздри, маленькие уши, большие выразительные ясные глаза, красиво изогнутая шея, длинное сильное плечо с выраженной холкой, глубокое тело с широкой глубокой грудью и короткой ровной спиной, высоко посаженый хвост, длинные шелковистые грива и хвост, стройные, словно точеные ноги. Особенность арабского скакуна определяется строением его скелета, по некоторым параметрам отличающегося от лошадей других пород. У арабов 17 ребер (у других лошадей 18); 5 поясничных позвонков (у других лошадей 6) и 16 хвостовых позвонков (у других лошадей 18).

Седьмой старт дня Приз Акбаша посвященной памяти выдающейся лошади. Рыжий питомец конного завода «Восход» - жеребец Акбаш — победитель «Дерби-2003», Кубка Насибова — дважды (в 2003 и 2004 годах), приза Президента РФ 2004 года. В главной скачке страны на приз Президента РФ Акбаш опередил соперников на десять корпусов! Это была великолепная победа отечественной селекции, так как из 12 участников скачки только пять были рождены у нас в стране, а остальные куплены или взяты в аренду за рубежом. Всего за свою карьеру Акбаш принял участие в 18 скачках, в которых одержал 13 побед, заработав при этом более 4,5 миллиона рублей. В 2005 году он стал самой «зарабатывающей» российской лошадью.

Завершит скаковой день 9 барьерная скачка «В честь открытия чемпионата Мира по футболу FIFA 2018». Дистанция скачки 1800метров, к участию заявлено 7 лошадей 3-х лет и старше. Барьерная скачка это не только большая редкость на Российских ипподромах, но и ещё не малый риск. Как и всегда на Краснодарском ипподроме к ней приковано основное зрительское внимание. Пожелаем всем участникам барьерной скачки удачи и личных рекордов!!!!

Конечно каждый гость ипподрома может покататься на лошадке. Традиционно в трибунах ипподрома работает кафе на свежем воздухе.

Детям до 6 лет ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!