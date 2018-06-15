Божественное и земное

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 14 июня открылся выставочный проект «Первородные» Анастасии Лангуровой и Марины Старицкой.

Авторы проекта преподносят видение ипостасей женщины как существа божественного и как существа земного. «Первородные» богини — это образы с индивидуальной историей, мифологией, со своими трагедиями и страстями.

Художницы черпают вдохновение в мифах еще не сложенных и уже существующих, главными героинями которых являются Иштар, Макошь, Сирин, Лада, Берегиня и другие. Они изначально являются олицетворением природы и ассоциируются с источником животворящей силы, способствующей приумножению растительного и животного мира, продлению человеческого рода.

Кроме образов возвышенных и воспетых имеют место и образы вполне реальные и осязаемые. Они несут в себе ту необходимую долю волшебства, чтобы волновать и интриговать. Так, в некоторых работах Анастасия Лангурова показывает эту связь через своих сестер и подруг. О мире женщины, ее природе говорит и Марина Старицкая, чьи авторские куклы отражают многогранность женского образа. Вдохновляясь мотивами книг Клариссы Эстес, музыкой, живописью и природой, мастер находит новые решения для традиционных кукол. Они приобретают свежие черты, складываясь из материй не только с вековой историей, но и современных. «Портрет» первоженщины (первородной, первозданной) формируется из общей композиции всех представленных кукол — портрет многоликой, изменчивой и могущественной.

Через века и страны проступают черты непостижимого, неизъяснимого, необходимого миру существа — женщины. Их можно воспринимать и как дань уважения историческим артефактам, и как оберег, и как элемент украшения интерьера.

Авторы предоставляют зрителю свободу выбора восприятия, и каждый волен найти собственное истолкование. Творческое сотрудничество авторов проекта — это поиск способов восстановить связь времен, связь с миром предков, родство со всеми обитателями леса, полей, морей и рек.

Выставка работает до 1 июля.