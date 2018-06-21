Скачки на большой приз для кобыл «OAKS»

Суббота 23 июня в 12 часов на Краснодарском ипподроме состоятся СКАЧКИ, главная из которых БОЛЬШОЙ ПРИЗ ДЛЯ КОБЫЛ 3-х лет чистокровной верховой породы «OAKS».

Вниманию зрителей будет представлено 12 скаковых событий с призовым фондом 1 770 000 рублей.

Главная скачка дня имеет свою давнюю историю. Приз ОКС, по названию имения ОКС (Дубки), учрежденный в 1779 году двенадцатым лордом Дерби - Эдуардом, разыгрывается во всех странах, занимающихся чистокровным коннозаводством на классическую дистанцию – 2400 м. В России «ОКС» впервые был разыгран в 1875 году. Победительницы и призеры ОКСа – это золотой фонд чистокровной верховой породы. Приобрести или вырастить у себя таких кобыл – мечта и почетная миссия для любого конного завода во всем мире. На любом аукционе дочери, внучки и правнучки «оксисток» ценятся гораздо выше других кобыл. К участию заявлены полные боксы – 12 голов, плюс 4 резервных участницы. Это не побоимся сказать - звезды скаковой дорожки. Самый высокий рейтинг у участницы под номером 6 – Кармель Барс. Беспроигрышная в сезоне 2018года и лучшая кобыла России по итогам 2017г. Конечно, взгляды и симпатии прикованы к ней. Но скаковая дорожка часто приносит сюрпризы.

Традиционно в этот день разыгрывается Приз реки Кубань на дистанцию 1200м.– это самая важная скачка для кобыл 2-х лет. По мнению специалистов нас ждет борьба почти равных по рейтингу фавориток. Номер 9 – Дрим Чарджет конного завода «711», номер 10 – Кассара племенного конного завода «Прогресс» и номер 11 – Рэйзор Шарп частного владельца Бухтоярова В.П. Несомненно интересной для специалистов и гостей будет 4 скачка. Приз в честь 100-летия ЗАО КСП «Хуторок» - это спринт на 1200м. для лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы.

Обещает бурю эмоций 8-я скачка дня Приз Анилина, учрежденный в честь выдающегося ипподромного бойца, лучшей по скаковому классу лошади, рожденной в нашей стране. Жеребец Анилин родился в 1961 году в конном заводе «Восход» от победителя Дерби Элемента и оксистки Аналогичной. Под седлом Николая Насибова он стал «Трижды венчанным» – выиграл главные призы в двух, трех и четырехлетнем возрасте на Центральном Московском ипподроме, одержал три победы в международном призе Европы, что ранее не удавалось ни одной лошади. Сегодня приз Анилина является своего рода отборочным этапом к Большому Всероссийскому призу Дерби, главной скачке года для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы. К участию заявлено 12 голов, плюс два резервных номера.

Всего на седьмой скаковой день заявлено к участию 116 голов лошадей.

Традиционно весь скаковой день будет работать пункт приема ставок -тотализатор, конный прокат и кафе на свежем воздухе.