Творческий портрет Сергея Аболмазова

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 12 июля, в 18:30, вниманию зрителей будет представлена история жизни и творчества одного из интереснейших театральных художников XX века — Сергея Владимировича Аболмазова; специфика его работы над эскизами декораций, костюмов и макетов к различного рода постановкам: «Муха-цокотуха», «Гроза», «Идиот», «Капитанская дочка» и многим другим.

Сергей Аболмазов — живописец, график, поэт, писатель. Крупнейший театральный художник Краснодарского края, главный художник Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького. Каждая из его работ — это настоящее произведение искусства, где есть композиция, сюжет и персонажи.

В работах Сергея Владимировича объемные части спектакля хорошо увязаны с живописными, мастерски свет соотносится с цветом. Даже отказываясь от многоцветной палитры, художник представляет нужную атмосферу, держа зрителя в напряжении от начала и до конца.

Мероприятие состоится по адресу: Краснодар, Красная, 13.

Предварительная запись обязательна по тел. 8 (861) 262-66-33 (пн. — пт.).

Стоимость билета — 100 рублей.