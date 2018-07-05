Одиннадцатого июля, в 15:00, в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко состоится мультимедийное занятие «Первые живописцы-профессионалы», организованное в рамках цикла мероприятий «Юбилеи в искусстве».

В этом году отмечаются юбилеи известных художников Кубани: 145 лет со дня рождения Н. Д. Шарикова и 150 лет со дня рождения Р. И. Колесникова.

В Краснодарском крае становление и развитие изобразительного искусства имеет свои особенности и тесно связано с профессиональным творчеством, которое в регионе начинает формироваться достаточно поздно, в последние десятилетия XIX века. У его истоков стояли основатель Екатеринодарской картинной галереи Ф. А. Коваленко, первый директор Екатеринодарского художественного училища П. С. Краснов, художники Е. И. Посполитаки, В. М. Ступников, Р. И. Колесников, Н. Д. Шариков, Г. А. Аветисьян и другие. Это были талантливые личности, чье творчество и педагогическая система отвечали лучшим традициям русского реалистического искусства.

Запись проводится по тел. 8 (988) 389-00-34, Татьяна Андреевна Сальникова.

Формирование группы на кассе музея по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 13, (этаж 1). Стоимость билета — от 60 до 100 рублей.