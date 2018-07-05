Дихотомия Ольги Бежиной

В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко 15 июля можно увидеть персональный выставочный проект краснодарской художницы Ольги Бежиной DICHOTOMIA.

В экспозиции представлены более 60 работ, объединенных уникальным стилем художницы темпо-ритмической живописи, отчасти восходящей к творческому осмыслению наследия Жоржа Сера и Поля Синьяка.

Дихотомия (греч. «деление надвое» — раздвоенность, последовательное деление на две части, более связанные внутри, чем между собой) — доминирующий лейтмотив в творчестве Ольги Бежиной, что обусловлено ритмичностью работ и спецификой переосмысления окружающей среды художницы.

Ольга работает на пленэре Таманского полуострова, экспериментируя со спектрально чистой палитрой, переосмысливая природные краски и отражая в своих работах оптический эффект влияния света и потоков ветра на рельефность и цвет полотна. Пленэр, на котором Ольга Бежина создает пейзажи, выступает в качестве творческой лаборатории, где осуществляется поиск наиболее совершенных живописных подходов, черпаются новые решения.

Каждый элемент картины создает сложную поверхность с переливающимся, чистым цветом — это наиболее важная составляющая концепции Ольги. Цвет, ритм, масштаб — пазл, с помощью которого художница пытается «укротить» древнюю землю, зафиксировав ее тяжелыми, масляными мазками.

Помимо более ранних работ на выставке представлен одноименный цикл DICHOTOMIA. Созданный на Таманском полуострове — историческом месте расположения греко-синдийского города Гермонасса цикл представляет собой два двухсторонних холста, разделенных на несколько равных друг другу треугольников и имеющих опосредованную форму инсталляции. С одной стороны холста изображен восход солнца на востоке, зажжение пламени ритма цвета. С другой стороны — закат, запад, догорающие краски летнего дня, грация угасающего на несколько часов солнечного света. В данном случае форма полотна и изображение сливаются с его контекстуальным содержанием. Дихотомию «восток — запад» примиряет красочное таинство древней земли. Темпо-ритмическая техника Ольги Бежиной, в которой выполнен цикл, позволяет рассматривать картину не только в ее объеме и динамике, но и наблюдать изменения, происходящие с ней в зависимости от падения света.

Ольга Бежина — художница, создающая пейзажи, переосмысленные из окружающего пространства природы в объемные структуры. Такова работа «Частицы», созданная всеми оттенками голубого и бирюзового. Ее крупные мазки образуют выпуклую, сложную текстуру, где каждый элемент положен продуманно, выверенно, подобно кусочкам цветной мозаичной смальты. Выставка DICHOTOMIA демонстрирует виртуозное исполнение техники и яркую темпоритмичность живописи Ольги Бежиной.