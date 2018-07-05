День семьи, любви и верности

Театрализованный концерт «Любви связующая нить» состоится 8 июля, в 19:00, в Краснодаре, на площади имени А. С. Пушкина. Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии, покровителей брачных уз и института семьи. В концерте примут участие ведущие профессиональные творческие коллективы края: Кубанский казачий хор, солисты Театра балета Юрия Григоровича, Кубанский духовой оркестр и другие.

В ходе мероприятия будут показаны театрализованные творческие номера, а также репортажи о семьях, проживших в счастливом браке тридцать, сорок и пятьдесят лет. Во время проведения официальной части наградят лучшие семьи региона. Кроме того, в этот день с 15:00 на площади будет работать выставка декоративно-прикладного искусства, в которой примут участие представители всех муниципалитетов Кубани.

В ведомстве также добавили, что в финале концертной программы в 22:00 всех гостей театрализованного мероприятия ждет праздничный фейерверк.