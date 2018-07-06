Восьмого июля, в 11:00, в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности состоится медиалекция «Друг друга храните во все времена».

Зрители познакомятся с историей праздника. На основе произведений из фондов музея, созданных в разный период времени и в разной стилистике, они еще раз соприкоснутся с такими вечными темами, как семья, мать и ребенок, отцы и дети.

Мероприятие состоится по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 13.

Предварительная запись обязательна по тел. 8 (861) 262-66-33 (пн. — пт.).

Стоимость билета — 100 рублей.