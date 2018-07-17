Новая реальность Александра Рубца

В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко 18 июля откроется персональная выставка известного российского живописца Александра Рубца, члена ВТОО «Союз художников России», Союза дизайнеров России, председателя Ставропольского отделения Творческого союза художников России, почетного члена Российской академии художеств.

Александр Михайлович Рубец родился в 1953 году в Белоруссии, получал художественное образование в Ленинграде, живет и работает в городе Пятигорске. Его живописи изначально не свойственна академическая точность рисунка, в ней как в учебном каркасе нет никакой необходимости. Красочные слои, временами похожие на куски смальтовой мозаики, словно гигантскими ладонями бережно удерживаются на поверхности холста до полного их «прирастания» к основе. Густая и уже «остывшая» красочная паста, переливающаяся изнутри неожиданными валерами, формирует то невысокие горные отроги, то плавящиеся в вечернем мареве скалы.

Стихийность этого вселенского процесса поистине удивляет, она во многом похожа на живописную пластику Поля Сезанна и его русских адептов из «Бубнового валета». Но их мощные, оконтуренные жесткой линией, словно витражной решеткой, предметы из натюрмортов, деревья и «потерянные» в природе стаффажи кажутся излишне рассудочными. Живописец из Пятигорска живет только красочными пластами, формирующими какую-то новую реальность.

В 2017 году персональная выставка Александра Рубца с успехом прошла в Московском Доме художника, он был награжден золотой медалью Союза художников России за выдающиеся заслуги перед изобразительным искусством — академической медалью «Шувалов» и дипломом Российской академии художеств. Его мощные живописные «сюиты» представлены на юбилейной выставке «Десять лет Южному отделению Российской академии художеств», которая в конце 2018 года будет экспонироваться в Краснодаре.

Выставка будет работать по 5 августа по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 15, второй этаж.