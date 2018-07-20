Дали и «Божественная комедия»

С 18 июля в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко начала работу выставка графики Сальвадора Дали «Божественная комедия».

Значение «Божественной комедии» Данте Алигьери для мировой культуры переоценить невозможно. При этом немногие могут похвастаться знанием книги и прочтением текста. На выставке представлены иллюстрации «Божественной комедии», созданные Сальвадором Дали к празднованию 700-летия великого итальянского поэта и мыслителя.

Иллюстрации — уникальная возможность познакомиться с бессмертной книгой Данте.

Сто оригинальных графических работ, представленных на выставке, происходят из частной итальянской коллекции Андреа Понтальти. Гравюры обладают цветом непревзойденного качества, максимально приближающим графику к живописи. Иллюстрации Дали «Божественной комедии» признаны лучшими произведениями художника в области книжной графики и лучшими иллюстрациями бессмертной книги Данте. Ценным дополнением выставки и коллекции является титульный лист «Божественной комедии», на котором в 1965 году Сальвадор Дали оставил автограф и рисунок шариковой ручкой.

В течение пяти с лишним лет гравер Раймон Жаке с ассистентом вручную вырезали до 3,5 тысячи досок. Дали лично контролировал процесс создания пластин, проверяя и утверждая каждую из них. Первое издание «Божественной комедии» с иллюстрациями Сальвадора Дали увидело свет в 1960 году, произведения именно из этого выпуска представлены на выставке.

Появлению графических работ предшествовала серия акварелей, которую итальянское правительство заказало Дали в 1951 году, к празднованию 700-летия Данте. Художник создал по одной иллюстрации к каждой тысяче строк поэта. Верный своей манере, Дали не следует за текстом «Божественной комедии». Но в описаниях ада, чистилища и рая его больше всего привлекает фантастическое. Отреагировав в конце 1930-х годов на общий поворот в сторону классики, художник всё же сохранил верность сюрреалистической образности и не отказался от приемов, принесших ему известность. Он опять пользуется сюрреалистическим словарем, к созданию которого приложил свою руку.

Выставка будет работать до 26 августа по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 15.