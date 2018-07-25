Эрмитаж, Петр I, Казанова, Голицыны, Павел I, барон Врангель, Фаберже…Что объединяет эти слова? Приходите на выставку «Музейные истории, или Посторонним вход разрешен!» в Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Коваленко — и вы узнаете ответ.

Как часто нам хочется узнать, что находится за кулисами театра, за стенами хранилищ музея, за порогом запретных для посетителей дверей! Выставочный проект дает возможность заглянуть за закрытые двери внутри музейной жизни.

Как «живет» картина в музее? Истории поступления, громкие имена создателей и коллекционеров, открытия, сделанные реставраторами и научными сотрудниками. Более сорока работ готовы открыть свои маленькие и большие секреты.

По оборотной стороне картины Карела де Мора «Отшельник» можно узнать о ее пути в краснодарский музей длиной двести лет. Детективная история связана с произведением «Портрет кардинала Камилло Астали — Памфили», написанным в середине XVII века. Небольшая деталь на портрете дамы в белом платье помогла ей обрести имя.

Посетители смогут увидеть и прочитать надписи и подписи на картинах, расположенные в самых неожиданных местах. Заглянуть в мастерскую реставратора и узнать тайны его работы.

В рамках выставочного проекта пройдут мастер-классы и лекции для всех, кто интересуется искусством.

Выставка будет работать с 26 июля по 30 сентября по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 13.