Все оттенки русского пейзажа

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась выставка «Иван Шишкин». В экспозицию вошла живопись и рисунки великого русского пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина (1832—1898) из коллекции Краснодарского художественного музея.

«Лесной богатырь-художник», «царь леса» — так называли Ивана Шишкина современники. Он много путешествовал по России, воспевая величественную красоту ее природы в своих картинах, которые сегодня известны каждому.

Шишкин знал русскую природу и любил ее со всей силой своей могучей натуры. Из этого знания и любви родились образы, которые давно стали своеобразными символами России.

Многообразные оттенки русского пейзажа с блестящим мастерством воплощены в живописных работах «Солнце в лесу», «Дорога в лесу» и «В лесу».

Иван Шишкин больше известен как художник-живописец, но не менее талантлив и знаменит мастер в таком виде изобразительного искусства, как графика.

Представленные на выставке карандашные рисунки «Пейзаж», «Сосны» и другие выполнены свободно, и непосредственно живым движением карандаша в них отобрано и передано в немногих линиях и пятнах главное из всего многообразия натуры.

Техникой рисунка, исполняемого пером («Пейзаж с гуртом овец», «Камни»), Иван Шишкин владел в совершенстве. Художник прибегал к ней во все периоды своего творчества. Его рисунки пером представляют собой вполне завершенный художественный образ, волнующий своим жизненным содержанием.

Гордость не только для музея, но и для всего края, что в фондах Краснодарского художественного музея находятся произведения талантливейшего русского художника и жители региона могут воочию познакомиться с творчеством мастера.

Выставка будет работать по 11 ноября по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 13.