Фестиваль под таким названием пройдет на Кубани 11 августа. Праздник виноградарства и виноделия состоится в станице Тамань Темрюкского района. Торжественное открытие запланировано в 11:00 в фольклорном театре. Для гостей будет подготовлено несколько фестивальных площадок: «Таманская лоза», «Тамань мастеровая» и «Таманские разносолы», а также праздник бахчеводов «Арбузный рай».

Кроме того, в 16:00 в фольклорном театре начнется театрализованная концертная программа с участием коллективов народного творчества, играми, конкурсами, розыгрышем лотереи.

Затем в 19:00 на территории пляжной зоны состоится программа «Таманская лоза-2018». На сцене подведут итоги работы фестивальных площадок и будут чествовать представителей аграрных и винодельческих предприятий.

Завершится фестиваль праздничным фейерверком.

Напомним: Кубань является главным винодельческим регионом страны. Более 25 тысяч га здесь занимают виноградники. В последние годы появляется много малых частных виноделен и винные кооперативы. Уже сегодня винные хозяйства предлагают комфортный сервис и широкий выбор туруслуг — от экскурсий и дегустаций до гостинично-ресторанного обслуживания, интерактивных программ и организации мероприятий. В 2017 году винные предприятия Кубани посетило более 270 тысяч человек.