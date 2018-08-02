Фестиваль, который пройдет 1 сентября в Городском саду столицы Кубани, является частью общероссийского движения «Добрые города».

Фестиваль объединяет усилия некоммерческих организаций, власти, бизнеса и горожан для решения важных социальных задач. В парке будет работать детская развивающая зона, состоится ярмарка благотворительных инициатив.

— Праздник проходит в формате так называемого доброквеста: участникам предлагают выполнить ряд интересных и добрых дел для того, чтобы собрать средства на реализацию одного из благотворительных проектов по реабилитации детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья,— рассказали организаторы.

Фестиваль в Городском саду пройдет при поддержке администрации Краснодара, Кубсомола, Союза многодетных семей «Кубанская семья».

В 2017 году в рамках фестиваля-марафона «Добрый Краснодар» прошло 28 бесплатных мероприятий для горожан: семинары, тренинги, мастер-классы, в том числе для детей с особенностями развития.