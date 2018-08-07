Узнать больше…

Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Коваленко в рамках выставки «Музейные истории, или Посторонним вход разрешен!» проводит серию мероприятий.
В программу входят в том числе:
8 августа, 11:00,— «Истории о том, как картины „разговаривают”»
Программа для детей от 6 до 12 лет.
Экскурсия по выставке и мастер-класс «Создание вензеля».
12 августа, 10:00,— «Истории о том, как „живут” шедевры в музее»
Экскурсия по выставке и мастер-класс «Музейные шедевры» (декупаж), 6 +.
18 августа, 11:00,— «История о том, как Дюрер зайцев рисовал…»
Экскурсия по выставке и мастер-класс по печатной графике, техника «сухая игла» (создание оттиска по мотивам графических листов, представленных на выставке), 12 +.
19 августа, 11:00,— «Истории о том, как картины „разговаривают”»
Экскурсия по выставке и мастер-класс «Создание вензеля».
Программа для детей от 6 до 12 лет.
22 августа, 11:00,— Истории о том, как „живут” шедевры в музее»
Экскурсия по выставке и мастер-класс «Музейные шедевры» (декупаж), 6 +.
25 августа, 11:00,— «История о том, как Дюрер зайцев рисовал…»
Экскурсия по выставке и мастер-класс по печатной графике, техника «сухая игла» (создание оттиска по мотивам графических листов, представленных на выставке), 12 +.
Предварительная запись обязательна по тел. 8 (861) 262-66-33.
Стоимость билета:
взрослый — 300 рублей;
студенты, пенсионеры — 200 рублей;
школьники — 150 рублей;
дошкольники — 130 рублей.