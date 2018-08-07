Узнать больше…

Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Коваленко в рамках выставки «Музейные истории, или Посторонним вход разрешен!» проводит серию мероприятий.

В программу входят в том числе:

8 августа, 11:00,— «Истории о том, как картины „разговаривают”»

Программа для детей от 6 до 12 лет.

Экскурсия по выставке и мастер-класс «Создание вензеля».

12 августа, 10:00,— «Истории о том, как „живут” шедевры в музее»

Экскурсия по выставке и мастер-класс «Музейные шедевры» (декупаж), 6 +.

18 августа, 11:00,— «История о том, как Дюрер зайцев рисовал…»

Экскурсия по выставке и мастер-класс по печатной графике, техника «сухая игла» (создание оттиска по мотивам графических листов, представленных на выставке), 12 +.

19 августа, 11:00,— «Истории о том, как картины „разговаривают”»

Экскурсия по выставке и мастер-класс «Создание вензеля».

Программа для детей от 6 до 12 лет.

22 августа, 11:00,— Истории о том, как „живут” шедевры в музее»

Экскурсия по выставке и мастер-класс «Музейные шедевры» (декупаж), 6 +.

25 августа, 11:00,— «История о том, как Дюрер зайцев рисовал…»

Экскурсия по выставке и мастер-класс по печатной графике, техника «сухая игла» (создание оттиска по мотивам графических листов, представленных на выставке), 12 +.

Предварительная запись обязательна по тел. 8 (861) 262-66-33.

Стоимость билета:

взрослый — 300 рублей;

студенты, пенсионеры — 200 рублей;

школьники — 150 рублей;

дошкольники — 130 рублей.