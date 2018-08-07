29—30 сентября 2018 года старейший профессиональный национальный коллектив России даст два больших сольных концерта на родной сцене в Краснодаре. Они послужат стартом нового — 207-го концертного сезона.

После торжественного сбора 12 июля артисты Государственного академического Кубанского казачьего хора приступили к репетициям новой программы, а также съездили в белорусский Витебск, где дали сольный концерт на очень престижном Международном фестивале «Славянский базар». В Твери приняли участие в концерте, посвященном памяти известнейшего поэта-песенника Андрея Дементьева, в Театре Российской армии — в большой концертной программе, посвященной столетию почетного караула Кремля.

Впереди концерты в Новороссийске, Усть-Лабинске, Сочи и участие еще в двух столичных фестивалях.

В Краснодаре зрители уже могут приобрести билеты на два больших концерта, которыми осенью, 29 и 30 сентября, хор официально откроет 207-й гастрольно-концертный сезон. Во-первых, онлайн на нашем официальном сайте kkx.ru, а также в театрально-концертных кассах города, расположенных на пересечении улиц Северной и Красной и в ТРЦ «Красная площадь» — на первом этаже в центре зала. Если вам удобнее прийти на Красную, 5, то здесь обращайтесь в офис 313 на третьем этаже здания.

Ждем вас на наших концертах.

Пресс-служба Кубанского казачьего хора