«Ночь кино-2018» на Кубани

Двадцать пятого августа Краснодарский край примет участие в третьей ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино».

В регионе будет задействовано рекордное количество площадок для показа фильмов. Если в 2017 году в рамках «Ночи кино» работало 246 киноплощадок, то в этом году подтвердили свое участие 327 площадок. Это не только открытые площадки в скверах и площадях, но и кинозалы в кинотеатрах и культурно-досуговых учреждениях.

В рамках акции в 19:00 на всех творческих киноплощадках во всех муниципальных образованиях региона состоятся тематические мероприятия, киноконцерты, киновикторины, а в 20:00 будет организован бесплатный показ российских фильмов, выбранных по итогам всероссийского голосования.

Первым в 20:00 будет показан детский анимационный фильм «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко (114 минут). Потом молодежный приключенческий фильм с элементами фантастики «Рубеж» Дмитрия Тюрина (98 минут). И завершит «Ночь кино-2018» фильм военной тематики «Танки» Кима Дружинина (95 минут).

Все представленные фильмы имеют индекс возрастного ограничения «12 +».

Главное краевое мероприятие Всероссийской акции «Ночь кино-2018» пройдет в городе Краснодаре, на площади имени А. С. Пушкина. В концерте примут участие лучшие творческие коллективы края. Начало в 19:00.

А перед ним жители и гости кубанской столицы увидят театрализованное шествие по улице Красной, которое стартует от улицы Чапаева в 18:15. В шествии примут участие творческие делегации всех муниципальных образований края.

Бесплатный показ фильмов на площади имени А. С. Пушкина начнется в 20:00.

Организаторы акции — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».