В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась выставка «Крестный путь». В проекте приняли участие художники секции «Религиозное искусство» Творческого союза художников России из различных регионов России, а также из Грузии и Финляндии.

В состав экспозиции вошло около 150 работ: весь спектр многообразия произведений религиозного искусства — икона, золотое шитье, миниатюра, резная икона, мозаика, а также религиозная живопись, графика, прикладное искусство и арт-фото.

Одной из основных идей этого проекта является необходимость сохранения и развития исторически сложившихся церковных традиций религиозной школы иконописи и традиций русского духовного наследия, сформировавшихся на протяжении веков. Проект создан, чтобы обозначить новые позитивные тенденции, основанные на традиции русской культуры православного искусства, школ и направлений в русской православной культуре, дать возможность огромному количеству зрителей увидеть новое в православной культуре России, приобщиться к исконным русским традициям.

В 2018 году выставка, проходившая в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском кремле, явилась точкой отсчета в череде путешествий экспозиции по различным регионам нашей страны (Тюмень, Тобольск, Курган, Новосибирск, Горно-Алтайск, Барнаул, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Ставрополь, Майкоп и др.) и за рубежом (Париж, Франция). Данный проект проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российской академии художеств и Русской православной церкви в рамках Экспериментальных творческих мастерских Творческого Союза художников России и рассчитан на два года.

Выставка будет работать по 20 сентября по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 15.