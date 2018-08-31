Сентябрь, Анапа, «Киношок»

В фестивальном кинокалендаре он стоит ровно между легендарной Мострой, Венецианским кинофестивалем и самыми восточными «Амурскими волнами»: в воскресенье, 2 сентября, на Летней эстраде Анапы возьмет старт XXVII Открытый кинофестиваль «Киношок». В этом году в его программе фильмы стран Таможенного союза ЕАЭС и несколько российских кинопремьер.

Полным полно метра. В основном — полнометражном конкурсе «Киношока» на этот раз десять лент, преимущественно российские (но встречаются и мировые) премьеры из Армении, Татарстана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и др. От России в программе участвуют три ленты: авторы черного хоррора «Парень с нашего кладбища» Антон и Илья Чижиковы представляют премьеру комедии «Лили» (другой их фильм — «Аниматор» участвует в конкурсе «ТВ-Шок»), «Дед» — это премьера дебюта театрального актера и выпускника школы режиссур ВВС Алексея Шемеса, а драма «Байгал» Ильдара Ягафарова — копродукция с Татарстаном.

Коротко и ясно. Короткометражный конкурс собрал 23 картины продолжительностью от десяти минут до получаса. Большинство из них снято либо воспитанниками московских киношкол («Влечение» Дмитрия Тархова, «Крик» Тома Стэнко, «Мираж» Елизаветы Логунцовой, «Ни любви ни смерти» Глеба Росса, «Послевкусие» Георгия Заозерского, «Харон» Андрея Селиванова), либо… в Челябинске («Крестик» Никиты Гладкова, «Твоими глазами» Анны Новицкой, «Тихое несогласие» Алена Пастуховой и др.).

Как документ. В конкурсе документальных лент четырнадцать фильмов. Среди них новая работа соавтора нашумевшего «Срока» Кирилла Кулагина Let it soul (копродукция с Великобританией), российско-итальянская работа «В танце. Италия: Возрождение» Анжи Таратуты, «Медведи Камчатки. Начало жизни» Ирины Журавлевой и Владислава Гришина, «Таня....» Павла Мирзоева, «Фанат» белоруса Андрея Кудиненко и др.

А судьи кто? Председателем жюри полнометражного конкурса стал режиссер и сценарист Эльер Ишмухамедов, компанию ему составят первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Николай Бородачев, актриса Ольга Кабо, оператор Ваагн Тер-Акопян и кинокритик Кора Церетели. Председатель жюри конкурса короткометражек — актер, режиссер и педагог Александр Галибин, вместе с ним их рассудят худрук российских программ ММКФ Ирина Павлова и оператор Вадим Алисов. Жюри документального конкурса возглавил режиссер и сценарист Владимир Эйснер, его напарники — режиссеры Темина Туаева и Екатерина Головня.

Пропустили по ТВ? Не беда. В конкурсе игровых телефильмов «ТВ-Шок», где победителя выбирают сами зрители (показы пройдут с 3 сентября в Городском театре Анапы, с 15:30 до 21:00), девять многосерийных картин из России и Беларуси. В их числе — «Переверни страницу» режиссера «Склифосовского» Андрея Селиванова, «Приличная семья сдаст комнату» Елены Яковлевой и «Сын» классика большой режиссуры Александра Хвана.

Рекомендуется детям. В конкурсе детских фильмов «КиноМалыШок», который традиционно судит три детских жюри в городах проведения: Анапе, Крымске и Темрюке под единым началом народного артиста России Юрия Чернова, всего пять картин. И три, конечно же, российские: «Бегство рогатых викингов» Илья Белостоцкого, «По совести» Евгения Сергеева и «Яна + Янко» соавтора сценария кинокомикса про Гоголя Наташи Меркуловой. Кроме того, «Киношок» приедет в детскую художественную школу Анапы с матер-классом художника Семена Луканси.

Для народа. Каждый вечер, в 21:00, на Театральной площади Анапы «Киношок» показывает бесплатно «Кино на площади» — хиты отечественного проката. В этот раз среди «Легенды о Коловрате» Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого, «Салюта-7» Клима Шипенко, «Тренера» Данилы Козловского и «Я худею» Алексея Нужного две непривычные широкому зрителю ленты. В честь десятилетия картины покажут «Одну войну» Веры Глаголевой (1956—2917), а Павел Мирзоев представит свою картину «Как я стал…» по пьесе Ярославы Пулинович с Павлом Табаковым в главной роли.

Встрече — час. В фестивальной программе есть и другие приятности для широкой публики: 4 сентября, в 18:00, в ДК станицы Анапской, а 5 сентября — в 19:00 в ДК села Гай-Кодзор пройдут творческие встречи с режиссерами и актерами. Киношники встретятся со зрителем в гала-концерте 6 сентября, в 20.00, в Городском театре; там же каждый день, в 15:00, будут проходить творческие встречи «В прямом эфире». Кто будет? Обещают внушительный список: Ирина Муравьева, Максим Аверин, Алексей Булдаков, Алика Смехова, Валерий Яременко, Евгений Дятлов, Алена Хмельницкая, Екатерина Семенова, Екатерина Волкова, Ирина Климова, Наталья Бочкарева, а также двое шагнувших на большой экран краснодарцев: Эд Шульжевский и Анастасия Макеева.

В гости! 7 сентября, в 11:00, в станице Гостагаевской пройдут традиционные Гостагаевские встречи: актеры, режиссеры, сценаристы и критики приедут в гости к представителям разные диаспор, чтобы оценить гостеприимство и кухню и подарить свои номера. Еще гостей фестиваля ждут экскурсии в археологический музей-заповедник «Горгиппия» и на одну из виноделен.

Последние кадры. Завершится «Киношок» 8 сентября (в этот день, в 15:00, в рамках фестиваля в Городском театре Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького даст своих «Кубанских казаков» Н. Погодина) на Летней эстраде, где будут вручены награды фестиваля, включая Гран-при «Золотая лоза», созданное дизайнером и ювелиром Михаилом Милютиным.

Цифры и факты

Около 70 фильмов вошло в пять конкурсов «Киношока»: полнометражных, короткометражных, документальных, телевизионных и детских.

Дебюты — российские и мировые премьеры художественных и документальных фильмов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Украины покажут в анапском киноцентре «Мир кино», Городском театре и на Театральной площади Анапы.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО