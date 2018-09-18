В Краснодаре откроется исторический парк «Россия — моя история». Пятого октября самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в России, созданный по инициативе президента В. Путина, начнет работу в краевом центре.

Впервые он был открыт в 2015 году в Москве, в одном из павильонов ВДНХ. Теперь география площадок исторического парка простирается от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает уже шестнадцать городов. Среди них Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Ставрополь и другие.

Исторический парк «Россия — моя история» в Краснодаре откроется в Прикубанском округе, в районе выставочного комплекса «Экспоград Юг», на улице Дзержинского. Уникальный выставочный павильон площадью 7,5 тысячи квадратных метров оснащен по последнему слову техники. Для удобства посетителей рядом с ним организована остановка городского транспорта.

Все краснодарцы и гости города, прежде всего школьники, получат возможность познакомиться с мультимедийными презентациями, посвященными истории Российской Федерации. При этом в них будет включен региональный контент: исторические панорамы, интересные факты и выдающиеся личности наших земляков, начиная с древних времен и заканчивая XXI веком. Работа над содержательной частью регионального контента «живого учебника истории» была поручена Министерству культуры Краснодарского края.

Создатели парка — историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике сделали всё, чтобы российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более чем тысячелетней истории своего Отечества.

В историческом парке представлены все новейшие формы информационных носителей, которые будут близки и понятны новому поколению россиян. Проект призван показать историю России в увлекательной форме, доступной каждому. В историческом парке будут представлены экспозиции с приемами анимации, видеоинфографики, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций в различных информационных форматах: лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры, сенсорные столы и экраны. Проект нацелен выполнять целый комплекс функций: образовательную, воспитательную, духовно-патриотическую. Материалы экспозиции по истории Кубани включили историю Республики Адыгея.

Работа над созданием регионального контента велась по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора и по согласованию с митрополией.

Исторический парк «Россия — моя история» в Краснодаре войдет в состав Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств. В нем будет представлено четыре экспозиционных зала: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» (1914—1945) и «Россия — моя история» (1945—2016).