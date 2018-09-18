На выставке «Механика художественного образа», которую можно увидеть сейчас в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко, представлены живописные, графические, скульптурные и декоративно-прикладные работы из фондов музея и современных авторов. Все они объединены идеей процесса создания художественного образа.

Каждая работа — путь к изучению и исследованию, эксперимент и опыт. Именно поиск стоит за готовым художественным образом. Иногда длительный, а иногда краткосрочный. Поиск формата и материала, ракурса и характера, композиции и цветовой палитры и так далее.

Выставочный проект разделен на три основных блока: зал графики, зал скульптуры и зал живописи. Такое деление достаточно условно, так как искусство взаимопроникающе и комбинаторно. Зал графики повествует о композиции, цифровой иллюстрации, уникальной и печатной графике, показывает связь со скульптурой, задействует ассоциативные связи. Зал скульптуры вобрал в себя и другие прикладные направления, как, например, мозаику. Помимо этого мы видим документальное живописное полотно, показывающее будни скульптурного цеха. Зал живописи более единообразен, но неспроста: он раскрывает богатство образов и состояний, ведь к делу подключается цвет — вариации живописных текстур и цветовой гаммы бесконечны.

Экспозиция дополнена примерами рабочих инструментов и материалов, выхваченных из дела (этюдник с кистями и красками, мольберт с начатым рисунком, инструменты гравера — резцы, иглы, валики, инструменты скульптора и так далее). Некоторые инсталляции можно изучить не только через визуальное восприятие, но и через тактильное — интерактивные зоны в первом и третьем залах с образцами разных основ для рисунка и живописи.

Благодаря работам из фондов музея мы можем проследить, как работали художники век, полвека назад, и понять, изменилось ли что-то в подходе современных мастеров. Выставка ведет зрителя по пути воплощения художественного замысла, идеи, образа в действительности.

Выставка будет работать по 30 сентября по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 15.