Первое Павловское дерби

29 сентября 2018 года в 10:00ч. на Павловском ипподроме состоятся скачки. Выдающиеся скакуны, яркие победы, маститые жокеи, сверкающие кубки и конечно дамы в шляпках - всё это будет. В силе и резвости сравнятся лошади ведущих конных заводов и частных коневладельцев России: КФК «Барсук Т.Л.», «711», «Прогресс», «Восход», «Первый скаковой синдикат», «Волгорадский к/з», «Донской», «Самоволов к/з», КФК «Куропятник», РГПЗ «Красноармейский». Привезут своих лошадей коневладельцы из Абхазии и Республики Адыгея. Гости праздника увидят 8 скаковых событий с призовым фондом 1 020 000 рублей. Впервые на Павловской дорожке разыграют четыре приза первой группы.

Каждое посещение Павловского ипподрома приятно удивляем изменениями, все больше делается для удобства гостей и участников. Скаковая дорожка не уступающая самым передовым ипподромам в этом году стала ещё шире, боксы увеличили вместимость до 10 голов. Все лошади победители и призеры обязательно пройдут процедуру допинг-контроля. Допинг-контроль на ипподроме проводится с целью обеспечения равенства прав их участников. Теперь, когда испытания на Павловской дорожке являются легитимными и все рекорды официально признаны, а сама дорожка чудо как хороша. Мы ждем новые рекорды резвости.

Для гостей построена зрительская трибуна и новый ресторан «Балкон». Но теплота и станичное радушие не утеряно. Дымят куреня, домашняя выпечка на любой вкус и работы ремесленников развернулись на всей территории. Множество детских аттракционов. Павловский ипподром уже заявил о себе как о разностороннем месте отдыха для всей семьи. И впервые день Павловского района пройдет на Павловском ипподроме.

Скачки на Павловском ипподроме состоятся в пятый раз и каждый праздник дарит гостям не забываемый подарок. В первый скаковой день 2016 года всех поразили уже забытые в ЮФО бега орловских рысаков, да и сами скачки были в новинку. И каждый последующий день не уставал удивлять. Казачьей джигитовкой, конным театром. С 2017 года вошел в традицию конкурс дамских и детских шляп, а для сильной половины возможность показать удаль молодецкую в народных соревнованиях перетягивании каната, армреслинге, гиревом спорте и лазание по столбу. Стало уже доброй традицией, для сильных духом и телом состязаться в зрительском забеге – Павловская миля. В 2018 гости Открытия скакового сезона могли полюбоваться самой титулованной лошадью России Конард Лордом. Дважды ставшим победителем главной скачки Страны Приза президента Российской Федерации в 2017 и 2018гг.

29 сентября на Павловском ипподроме будет разыгран БОЛЬШОЙ ПАВЛОВСКИЙ ПРИЗ ДЕРБИ. С этого дня пойдет отчет Павловских Дербистов. И ещё у одной лошади РФ появился шанс попасть в золотой список коневодства.

На гостеприимной сцене ипподрома всегда выступают самые яркие звезды эстрады. Такие как: Михаил Шуфутинский, Рада Рай, Виталий Оксенов, группа «Лесоповал». В последнюю субботу сентября для зрителей выступит Российский певец и поэт, бывший участник дуэта «Чай вдвоём», создатель проекта «A-Dessa», телеведущий – Стас Костюшкин. Приятным завершением мероприятия станет розыгрыш ценных в котором смогут принять участие все желающие.

Организаторы этого яркого праздника: Администрация МО Павловского района, ИП Глава КФК «Барсук Т.Л.», ООО «Краснодарский ипподром».

Вход для гостей — свободный! Приходите всей семьёй!

Весь скаковой день будет транслироваться в записи телеканалом «Конный мир!