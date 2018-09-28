Вечная история

Четвертого и пятого октября в Краснодарском театре драмы состоится большая премьера на основной сцене: «Мещане» в постановке Геннадия Шапошникова по пьесе М. Горького. Стоит поторопиться и приобрести билеты на новый спектакль!

…Странные дела происходят в доме Бессеменова. Ни на секунду не затихает конфликт между главой семьи и его детьми.

Понятна отцовская забота о детях: никто из них пока не нашел своего места в жизни. Бессеменов уже сожалеет, что, мечтая о лучшей для них доле, дал им образование. Потому, наверное, они теперь отдалились от него, искренне считает он: «Были отец и дети, и вдруг — две правды!»

Как и когда это случилось?

Вот как бы хорошо было: дочь Татьяна бросила бы работу и вышла замуж, а сын Петр окончил бы учебу и выгодно женился. Да почему-то не хотят дети жить по отцовской «правде». А приемный сын Нил совсем отбился от рук…

Что он сделал не так? Ведь он любит их, искренне любит… Но ведь и дети любят его!.. Любят ли?..

Максим Горький написал свою пьесу 117 лет назад. Нам остается только удивляться, как мало изменилась наша жизнь!

В спектакле заняты народный артист РСФСР Анатолий Горгуль, заслуженный артист России Олег Метелев, заслуженный артист РСФСР Андрей Светлов, заслуженная артистка Кубани Наталья Арсентьева, заслуженная артистка Кубани Татьяна Водопьянова, заслуженная артистка Кубани Ирина Хруль, заслуженная артистка Кубани Юлия Романцова, а также Арсений Фогелев, Виталий Борисов, Евгения Белова, Алексей Мосолов, Александр Крюков, Владимир Подоляк, Алексей Сухоручко, Татьяна Башкова, Евгений Женихов, Виталий Стеблецов, Михаил Дубовский, Олеся Забелина.