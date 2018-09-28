Живописная мастерская

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 29 сентября, в 11:00, пройдет мастер-класс по живописи в рамках выставочного проекта «Механика художественного образа».

Ведется набор на мастер-класс по созданию живописной копии работы Николая Крымова, великого русского живописца и педагога, представленной в экспозиции.

В рамках мастер-класса состоятся:

беседа на выставке;

разбор основных принципов теории тональной живописи Н. Крымова;

работа над копией с оригинального полотна автора «Зимний пейзаж. Котлы»;

размещение с мольбертами в залах экспозиции;

формат около А2;

краска — акрил;

материалы входят в стоимость и предоставляются на месте;

работу забираете с собой.

Продолжительность — 4—5 часов.

Стоимость — 1500 рублей.

Аудитория — подростковая и взрослая (доступно для всех — с художественным образованием и без него).

Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 15, Художественный музей имени Ф. А. Коваленко.

Контакты для записи — тел.: 8 (861) 262-66-33, 8 (953) 082-32-75, по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , куратор — Анастасия Полтинникова.