Живописная мастерская

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 29 сентября, в 11:00, пройдет мастер-класс по живописи в рамках выставочного проекта «Механика художественного образа».
Ведется набор на мастер-класс по созданию живописной копии работы Николая Крымова, великого русского живописца и педагога, представленной в экспозиции.
В рамках мастер-класса состоятся:
- беседа на выставке;
- разбор основных принципов теории тональной живописи Н. Крымова;
- работа над копией с оригинального полотна автора «Зимний пейзаж. Котлы»;
- размещение с мольбертами в залах экспозиции;
- формат около А2;
- краска — акрил;
- материалы входят в стоимость и предоставляются на месте;
- работу забираете с собой.
Продолжительность — 4—5 часов.
Стоимость — 1500 рублей.
Аудитория — подростковая и взрослая (доступно для всех — с художественным образованием и без него).
Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 15, Художественный музей имени Ф. А. Коваленко.
Контакты для записи — тел.: 8 (861) 262-66-33, 8 (953) 082-32-75, по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., куратор — Анастасия Полтинникова.