Закрытие скакового сезона на Краснодарском ипподроме

20 и 21 октября на Краснодарском ипподроме состоится ЗАКРЫТИЕ СКАКОВОГО СЕЗОНА! Грандиозный праздник, который собрал самых ярких лошадей 2018 года. Краснодарский ипподром самый южный и гостеприимный подготовил программу интересную как для специалистов отрасли, так и для гостей и жителей города. Каждая скачка закрытия скакового сезона заслуживает внимания — это надо увидеть!

Праздник проходит на Краснодарском ипподроме в шестой раз, его смело можно назвать ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ В МИРЕ СКАЧЕК РОССИИ. Каждый приз дня не ниже уровня первой группы. На скаковой дорожке Краснодарского ипподрома сравнятся самые резвые и непобедимые лошади всех ипподромов Российской Федерации. Престижности скачкам Осеннего кубка не занимать - это наш Российский «Champion Stakes».

20 октября мы в третий раз отметим на Краснодарском ипподроме ДЕНЬ ЛОШАДИ. Православная Церковь празднует этот праздник в память святых мучеников Флора и Лавра. Для гостей ипподрома в перерывах между скачками выступят с праздничным концертом коллективы молодежи Кубани..

Гости ипподрома увидят 13 ярких стартов с самым высоким призовым фондом в России - 29 980 000 рублей! Выше только Приз Президента РФ. Спонсорами скачек Осеннего Кубка Коннозаводчиков Российской Федерации является ООО «Первый Скаковой Синдикат».

ОСЕННИЙ КУБОК КОННОЗАВОДЧИКОВ РОССИИ - тот случай, когда желающих участвовать больше, чем возможно по правилам испытаний Краснодарского ипподрома. На каждый старт записали до 16 участников, но стартовые боксы «не резиновые». Участвовать в каждой скачке может не более 12 лошадей. А это подогревает напряжение и заявленные в резерв ждут, а вдруг у соперника не выдержат нервы и он снимется. И даже мы, организаторы, не можем сказать до последнего предстартового дня кто эти 12 счастливцев в каждой из престижнейших скачек сезона!!!

Одно можем сказать точно - это апогей скакового сезона 2018! Весь скаковой день для азартных гостей будет работать пункт приема ставок - ТОТАЛИЗАТОРА! Не забудьте делать ставки!

Для самых маленьких гостей будет организована детская площадка с катанием на лошадях, участием клоунов, аниматоров, мимов, мастеров фэйс-арта!

Мероприятие будут освещать средства массовой информации Кубани и России, спортивный канал МАТЧ ТВ (Конный мир).

На скачках будут присутствовать представители Администрации Краснодарского края, Законодательного собрания, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, руководители и владельцы конных заводов и сельскохозяйственных предприятий, частные коневладельцы, владельцы и представители бизнеса, топ-менеджеры, спортсмены, музыканты, художники, журналисты.

Благодаря поддержке Администрации Краснодарского края, Законодательного Собрания Краснодарского края, Министерства Сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и лично Главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И.Кондратьева - чистокровное коннозаводство на Кубани развивается и занимает достойные позиции в нашей стране. Краснодарский ипподром становится одним из наиболее значимых и престижных в России и позволяет проводить соревнования и праздники самого высокого уровня.

Скаковой сезон на Краснодарском ипподроме - самый продолжительный в России! Детям до 6 лет ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ !