3 ноября в 10:00 на Павловском ипподроме состоится Закрытие скакового сезона 2018 года. Это итоговое закрытие испытаний скаковых лошадей в этом году на территории РФ. Мероприятие «Павловские скачки» проходит уже в шестой раз. Но с этого года все впервые. Первое открытие скакового сезона, первый Дербист Павловской дорожки и вот первое закрытие в строю сертифицированных Российских ипподромов.

В программе дня 10 захватывающих стартов с призовым фондом – 2 400 000 рублей и звездный состав участников.

Откроет праздник калейдоскоп Осенних и именных призов для лошадей 2016 года рождения. Это еще одна возможность проявить себя двухлетками.

В перерыве между 1 и 2 скачками артисты конного театра Краснодарского ипподрома выступят перед зрителями с номерами казачьей джигитовки, вольтижировки, рубки лозы. Весь день праздник будет сопровождаться интересной концертной программой народных коллективов Павловского района. Пятый старт дня СУПЕР-СПРИНТ, название говорит само за себя. Самые быстрые на короткую дистанцию. И тут будет на кого посмотреть. Фантастичная, очень интригующая скачка! Вот лишь несколько звездных участников, чьи клички знакомы каждому специалисту индустрии скачек в России. Номер 2 - Звездный Путь. На его счету 23 старта, лучшие результаты именно на дистанции 1000-1200 метров. Жеребцу 6 лет и на его счету 2 000 000 рублей призовых. Номер 3 - Кармель Барс. Любимица южных трибун – Карамелька. Лучшая трехлетняя кобыла России. На счету Карамельки – 4 500 000 рублей призовых.

Шестой старт дня КУБОК ЖОКЕЙ-КЛУБА для лошадей трех лет и старше. Под номером 9 в ней участвует Флатесс - первый Дербист на Павловском ипподроме и победитель Супер-Дерби на встрече Дербистов в день Кубка коннозаводчиков на Краснодарском ипподроме. Нарядный темно-гнедой жеребец уже имеет на своем счету уже значительные призовые – 4 150 000 рублей.

Седьмая скачка собрала символично семь небесных аргамаков. Ахалтекинские лошади 3-х лет и старше на дистанции 1800 метров поразят гостей своей космической красотой.

Девятая скачка для арабских лошадей 3-лет и старше. Дистанция 1600 м. Гости увидят скачку с участием древнейшей арабской породы верховых лошадей, выведенной на территории Аравийского полуострова в IV—VII веках нашей эры. Арабские скакуны считаются одними из прекраснейших в породе лошадей. Компания участников очень сильная. Борьба будет интригующей.

Завершит Российский скаковой сезон скачка с традиционным названием Приз Закрытия.

Для детворы будет организована детская площадка с батутами и атракционами. Желающие смогут поучаствовать самостоятельно или поболеть за своих в народных

казачьих играх: перетягивание каната и лазанье по столбу. Самым спортивным стоит зарегистрироваться и принять участие в зрительском забеге «Павловская Миля».

Каждый желающий сможет принять общий старт по скаковой дорожке на дистанцию 1600 м. Победители получат не шуточные денежные призы.

Приятным завершением мероприятия станет розыгрыш ценных призов, в котором смогут принять участие все желающие.

Большим подарком для всех гостей праздника будет выступление Российского автора-исполнителя, поэта, композитора, певца Виталия Аксёнова и группы «Артель».

Организаторы этого яркого праздника: Администрация МО Павловского района, ИП Глава КФК «Барсук Т.Л».

Вход для гостей — свободный!

Приходите всей семьёй!