Самое ожидаемое региональное событие в сфере гостеприимства: «HoReCa Don» откроет свои двери 14 ноября

С 14 ноября по 16 ноября свои двери откроет выставка «HoReCa Don» - один из крупнейших проектов на Юге России, ориентированный на представителей индустрии гостеприимства.

Масштабное и авторитетное событие из года в год собирает на одной территории ведущие разработки в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, а также является универсальной площадкой для общения донских специалистов. Посетители выставки получают уникальную возможность ознакомиться с новинками оборудования для предприятий общественного питания, широким ассортиментом профессиональной посуды и инвентаря, комфортной и стильной мебелью, оригинальными предметами интерьера, профессиональным текстилем высокого качества, разнообразной униформой, чистящими средствами и многим другим, без чего успешный бизнес в индустрии гостеприимства просто невозможен.

Для удобства гостей «ДонЭкспоцентр», деловая программа проекта разделена на три форума: «REST HOUSE», «GUEST HOUSE», «ProFOOD».

Форум «REST HOUSE»

Активная программа форума «Rest House» будет включать в себя большое количество профессиональных соревнований, а также семинаров и кулинарных мастер-классов от ведущих шеф-поваров со всей России. Все желающие смогут стать зрителями южного отборочного этапа Российского Чемпионата бариста, второго открытого Донского Чемпионата по пицце -2018, конкурса среди кондитеров, Чемпионата по оценке кофейных ароматов, конкурса барменов «HennessyBartender’s Cup 2018» и конкурса профессионального мастерства официантов «Ресторанный сервис – 2018».

Разнообразие мастер-классов охватит всю сферу ресторанного бизнеса: от механизма продвижения заведения до использования пароконвектомата, от техники молекулярной кухни до пиццерийных концептов, от физики холодного кофе до технологических карт.

Форум «GUEST HOUSE»

В первый день выставки министерство экономического развития Ростовской области совместно с департаментом экономики Ростова-на-Дону проведут заседание рабочей группы, посвященное вопросам обеспечения безопасности гостиничного комплекса в донской столице. Также специально для посетителей «HoReCa Don» пройдёт большое количество семинаров на актуальные темы, такие как: «соблюдение требований антитеррористической защищенности в гостиницах и иных средствах размещения», «как увеличить количество клиентов», «как привлечь корпоративных клиентов в отель и удержать их», «эффективный маркетинг отеля», «источник дополнительной прибыли в отеле и привлечение новой аудитории».

Семинары для специалистов гостиничной сферы ответят на актуальные вопросы сферы гостеприимства, среди которых: обязательная классификация средств размещения, порядок и особенности проведения работ, а также государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания в следующем году.

Серия обучающих семинаров для отельеров будет включать в себя темы продвижения отеля в социальных сетях, грамотного внедрения CRM в отдел продаж отеля, правильного подбора персонала и соблюдения законодательства.

Кроме того, на сцене выставки состоится церемония награждения конкурса среди гостиниц «Эталон». Компетентное жюри оценит качество общения, уровень гостеприимства и радушия, а также другие критерии качественного сервиса.

Форум «ProFOOD»

Раздел программы, разработанный специально для тех, кто хочет преуспеть в реализации и производстве продовольственных товаров высшей пробы, приготовил для посетителей обучающие семинары и профессиональные конкурсы. Все желающие смогут посетить консультации, круглые столы, конференции и семинары. Мероприятия деловой программы помогут ростовчанам прояснить юридические нюансы производства и реализации продуктов питания, расширить горизонты экспорта, узнать современные технологии применения заквасок и провести анализ рисков своими руками.

Кроме того, донские специалисты смогут принять участие в открытом Чемпионате по хлебопечению среди юниоров на приз имени Кононцева Валерия Александровича, конкурсе «Качественный продукт», IV открытом Чемпионате по хлебопечению и премии «Продукт года».

Также департамент потребительского рынка Ростовской области проведёт на территории выставки торгово-закупочную сессию.

«HoReCa Don» – это новые идеи и готовые решения для развития индустрии гостеприимства, а также повышения качества работы персонала.

Стоимость входа – 50руб.

Выставка будет проходить с 14 по 16 ноября 2018 г. по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30 «ДонЭкспоцентр». Подробнее: https://horecadon.ru/ru/

Стратегическим коммуникационным партнером выступает Digital-агентство LAM Group http://www.lamgroup.ru

Следите за обновлениями в программе и списке участников в специальном приложении «HoReCa Don». Скачивание доступно для Android.