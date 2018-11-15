Картины японской жизни

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко в рамках перекрестного Года России и Японии открылся проект, посвященный искусству Японии.

На выставке представлены около 70 гравюр мастеров, составивших славу японской цветной ксилографии эпохи Эдо (1603—1868) . Это Кацусика Хокусай, Утагава Кунисада, Эйсэн Кэйсай, Эйдзан Кикугава, Утагава Хиросиге. Уникальная коллекция японской цветной ксилографии школы укие-э является подлинным украшением фондов Краснодарского художественного музея.

«Укие-э» в переводе с японского означает «картины повседневной жизни», «образы быстротекущего мира» — направление в японской живописи и графике эпохи Эдо (1615—1868).

Одним из главных традиционных праздников Японии является отмечаемый 3 марта День девочек Хинамацури. Наиболее зрелищный обычай этого праздника — выставка кукол хина, которая вошла в состав экспозиции. Традиционный набор состоит из 15 кукол, которые выставляются на ступенчатой подставке хинакадзари. Верхний ярус отводится для Императора и Императрицы.

Впервые на выставке посетители смогут увидеть горизонтальный и вертикальный свитки середина. Использование свитков как основы для живописи или каллиграфии было характерно исключительно для стран Дальнего Востока, однако именно в Японии это направление в искусстве достигло высочайшего расцвета. Фарфор и керамика дополнят раздел декоративно-прикладного искусства.

Гармонично вписана в экспозицию японская ширма, или бебу, которая была предназначена в основном для разделения и украшения помещений. В оформлении ширмы традиционно использовались роспись и каллиграфия.

Несомненно, интерес у посетителей вызовет необычайно популярная в восточной Азии и, в частности, в Японии тактическая настольная игра «Го».

Особое место на выставке занимает раздел японского оружия: катаны, танто, вакидзаси из частной коллекции.

Для всех любителей восточной эстетики в рамках выставки организованы лекции, мастер-классы и интерактивные занятия.

Выставка будет работать по 20 января 2019 года по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 13, этаж 1.

Фото Юрия КОРЧАГИНА