Тина и ее команда

Завтра, 24 ноября, отметит юбилей та, без которой уже несколько поколений маленьких и больших зрителей не имели бы привычки наслаждались концертами симфонической, камерной и органной музыки, постановками ведущих российских и региональных режиссеров и сценографов театров драмы и кукол: генеральный директор Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера», заслуженный работник культуры Кубани Тина Лысова.

«Замом по всем непонятным вопросам» называл Тину Юрьевну основатель «Премьеры» — народный артист России Леонард Гатов (1937—2007). Она пришла в артистический концерн больше 21 года назад — служила сначала экономистом, потом юрисконсультом. Международный контракт на пошив костюмов и изготовление декораций по эскизам Симона Вирсаладзе к одному из балетов Юрия Григоровича для Национального театра Кореи в Сеуле в художественно-постановочных мастерских «Премьеры» стал первым проектом для заместителя генерального директора краевой «Премьеры» Тины Лысовой.

Ее «университеты» — самостоятельно освоенная «матчасть» театра, позволяющая говорить на равных с корифеями от Владимира Понькина до Эмиля Капелюша. Ее кредо — «дать творить другим». Поэтому больше семи лет назад именно Тина Лысова встала во главе четырех площадок и семи коллективов КМТО: Муниципального концертного зала, Дворца искусств, Молодежного театра, Нового театра кукол, Кубанского симфонического оркестра, «Премьер-оркестра», Музыкального шоу-театра «Премьера», Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник», театра ветеранов сцены.

Невозможно предсказать, как сложилась бы судьба городской «Премьеры», не будь Тины Юрьевны. Как невозможно предсказать и то, чем она в следующий раз удивит: Кубанский симфонический оркестр и «Премьер-оркестр» открывают культурную программу саммита АСЕАН в Сочи, хореограф Иван Фадеев ставит музыкальные спектакли для шоу-театра, постановки Молодежки получают семь номинаций Национальной театральной премии «Золотая маска» — и это лишь небольшая часть сделанного «Премьерой», Тиной Лысовой и ее командой за семь лет.

Собственно, молодая, мощная, амбициозная, одаренная творческая команда «Премьеры»: главный дирижер Кубанского симфонического оркестра Денис Ивенский, художественный руководитель «Премьер-оркестра» Даниил Червяков, директор Муниципального концертного зала Мария Тернавская, директор Нового театра кукол Алексей Кунченко, директор Молодежного театра Николай Табашников и его главный режиссер Даниил Безносов, главный художник театра Настя Васильева — тоже заслуга Тины Юрьевны.

Ее беззаветное служение «Премьере» отмечено памятной медалью «За заслуги», благодарственными письмами и почетными грамотами Министерства культуры Краснодарского края, администрации и городской Думы Краснодара и пр. Но среди ее наград есть и не менее важная, пусть и нематериальная: это сохраненная, живая, творящая по заветам Леонарда Гатова, всегда удивляющая своего зрителя городская «Премьера» со всем ее артистическим и жанровым многообразием, на спектаклях и концертах которой почти всегда аншлаги.

Коллектив «Кубани сегодня» от всей души поздравляет Тину Юрьевну с юбилеем и желает ей долгих лет плодотворной работы — творческих прорывов, открытия новых имен, покорения фестивальных вершин и, конечно, благополучия и доброго здоровья.