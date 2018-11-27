В Краснодаре покажут фестиваль фантастического кино «Best Sci-Fi» С 1 декабря. Кинотеатр «Кубанькино».

Программа короткометражного кино «Best Sci-Fi» представит пять режиссерских взглядов на ближайшее будущее человечества. Как произойдет контакт с внеземным разумом? Можно ли перемещаться во времени и пространстве? Преодолеем ли мы тотальную зависимость от персональных гаджетов и социальных медиа или нас заменят виртуальные аватары? Сохранят ли важность человеческие взаимоотношения или мы окончательно перейдем в формат VR-жизни? Это только часть вопросов, которые перед собой ставят режиссеры программы «Best Sci-Fi». В поисках ответов и появились эти пять историй – с юмором, отсылками к классике научно-фантастического кино и любопытством к дивному миру завтрашнего дня.

Фильмы, вошедшие в программу, стали участниками и призерами таких фестивалей, как Dublin Sci-Fi Film Festival (Ирландия), Menton Fantasy Film Festival (Франция), LA Shorts Awards (США), Shanghai International Film Festival (Китай), New Renaissance Film Festival (Нидерланды), CinemAvvenire Film Festival (Италия) и другие.

Общий хронометраж: 86 минут

Страны: Франция, Великобритания, Латвия, Испания.

ИДЕАЛЬНЫЙ

Адина Истрате | Латвия | 2015 | 8,38 min

В идеальном технологичном будущем найти пару кажется максимально простой задачей – достаточно перечислить требуемые качества, отправить заявку и дожидаться идеального кандидата. Анна заказывает себе спутника жизни, но получает не совсем то, на что рассчитывала…

ГРАНИЦА

Норман Тамкиви | Великобритания | 2016 | 23,5 min

После глобальной ядерной и химической войны Великобритания делится на две части: с одной стороны – почти опустошенный Юг, с другой – Север, которому удалось спастись. Тысячи беженцев с Юга пытаются мигрировать на Север, где возможно жить цивилизованной жизнью. Однако, мигранты, как утверждает правительство, несут смертельный вирус, и военные защищают земли Севера от них. Дисциплинированному капитану Томасу поручено научить новенького солдата нажимать на курок без угрызений совести.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Томас Граскур | Франция | 2016 | 25 min

Когда Фаустина возвращается домой, чтобы подготовиться к свиданию, она сталкивается с незнакомцем в своей квартире. Кто он такой, почему везде следует за ней и зачем фиксирует все события ее жизни? Сюжет «Портрета Дориана Грея» в декорациях ближайшего будущего.

ФИСТАШКОВО-ЗЕЛЕНЫЙ

Пако Каверо | Испания | 2016 | 12,12 min

Рождество – семейный праздник, но в гости к главным героям приходит вовсе не Дед Мороз и толпа родственников, а совсем иное существо из открытого космоса…

МЕСТО В РАЮ

Александр Ланка | Франция | 2017 | 17,32 min

Винсент и Эмма погибают в автокатастрофе. Загробная жизнь оказывается вполне комфортной и со всеми удобствами. Однако, Шарлотта, сестра Эммы и любовница Винсента, делает все возможное для того, чтобы достать их на том свете...

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=6MU3WD6HqNg