На пути к себе

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 6 декабря откроется персональный выставочный проект Галины Хайлу «Парковка». Он посвящен исследованию места материальных ценностей в жизни людей, невольному отождествлению с ними и бессознательному возведению их в статус божества. Автор исследует эмоции человека, вызванные личным средством передвижения, которое помимо выполнения своего функционального назначения является также символом определенного статуса и объектом, сопряженным с опасностью для жизни его владельца.

На золотом фоне изображены автомобили, мотоциклы, велосипеды. Золото принадлежит к тем выразительным средствам, которые выводят содержание произведения из сферы земного. Живопись на потали используется в иконописи всех конфессий. В иконописной традиции золото имеет значение божественного света, в языческой мифологии ассоциируется с потусторонним миром. Но поталь наклеена неровно, пространство складывается из фрагментов или распадается на них. Многочисленные рисунки черепа ненавязчивым фоном покрывают поверхность почти всех работ. С одной стороны, это можно воспринимать как отсылку к символике бренности и быстротечности человеческой жизни, принятой в европейском искусстве. С другой — схематичность, «несерьезность» изображения, как на детском рисунке, является маркером нашего легкомысленного отношения к жизни.

Каждое изображение знакомых всем предметов выстраивается из света и тени. В произведениях нет глубины, но золотая отражающая поверхность сама по себе создает абсолютное пространство. Его условность подчеркивается благодаря черно-серой палитре. Работы строятся на противопоставлении духовного и материального, вечного и сиюминутного. Как говорит Галина Хайлу, выставка «о световой созидательной природе человека, созданных им вещей, природе созерцания, осознания своей жизни как парковки в бесконечной дороге к себе».

Выставка будет работать по 23 декабря в здании музея по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 15, этаж 1.