Четырнадцатого февраля, в 19:00, в рамках юбилейного лектория сотрудники Краснодарского художественного музея имени Ф. А. Коваленко приглашают всех желающих посетить мультимедийную лекцию «Быть свидетелем истории», которая будет посвящена героическим страницам истории художественного музея в годы Великой Отечественной войны.

Самоотверженный труд его работников — директора Александры Ксенофонтовны Осиповой и старшего научного сотрудника Михаила Петровича Богоявленского по эвакуации музейной коллекции помог сохранить лучшие ее образцы.

Посетители мероприятия познакомятся с редким научным архивом музея, в котором сохранились фотографии, афиши, письма, распоряжения, рассказывающие об эпизодах военных лет.

Лектор — заведующий отделом научно-просветительной работы, кандидат культурологии Татьяна Андреевна Сальникова.

Запись по телефону 8 (918) 487-50-70.