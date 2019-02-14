Искусство маркетри

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 15 по 26 февраля пройдет выставка маркетри и живописи Игоря Павловича Демиденко «Красота дерева в искусстве маркетри».

Техника маркетри — это искусство мозаики, когда составляется определенный рисунок и сюжет картины из натурального шпона, тонких, разных по цвету и узору ценных пород древесины.

Игорь Павлович Демиденко родился 7 мая 1942 года в Краснодаре. Учился в детской художественной школе. Затем поступил и успешно окончил художественно-графический факультет КубГУ. После окончания института работал художником на Краснодарском художественном комбинате.

Выполнял монументальные работы по оформлению клубов и пионерских лагерей нашего края.

Он принимал участие в мозаичных работах по декорированию фасада Краснодарского дома книги и Кубанского государственного университета. Создал большие панно, выполненные в технике маркетри.

Игорь Павлович Демиденко — участник многих краевых, зональных и всероссийских выставок.