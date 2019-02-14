Находясь в сети

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 15 по 27 февраля будет проходить персональная выставка Сергея Полупанова Network («Сеть»).

Сергей Полупанов в рамках своего художественного проекта Network показывает, что испытывает человек, впервые попавший в Сеть, какое влияние Интернет оказывает на людей. Художник предлагает нам задуматься над важными вопросами: можно ли в Сети завести настоящих друзей, приблизиться к осуществлению своей мечты и так далее. На выставке Network будет представлено более пятидесяти живописных и графических работ.

Сергей Полупанов родился в 1971 году в Краснодарском крае. Выставочную деятельность он начал в 2000 году. За это время принял участие более чем в двадцати различных выставках, которые проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах России. С 2000 года Сергей Полупанов является членом Союза свободных художников Краснодара, с 2008 года — членом Союза художников России. Работы художника хранятся в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко, Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств, Северо-Кавказского филиала Государственного музея искусства народов Востока, а также в частных коллекциях России, Германии, Англии, Франции, США и других стран.