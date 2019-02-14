Дом откроет свои тайны

Только 16 февраля в краснодарской Галерее Ларина будет проходить архитектурно-художественный проект «Красная, 93: дом — подъезд — квартира». Это совместный проект с художником Дмитрием Прокоповичем.

В его рамках участники с шумной улицы нырнут в скрытый от глаз подъезд дома, являющего памятником истории и культуры, а затем откроют дверь и войдут в квартиру коллекционера. Проводниками-экскурсоводами станут жильцы дома, маяками — две контрастные серии живописных и графических работ Дмитрия Прокоповича.

Здание на углу улиц Красной и Пашковский в краевом центре в реестре объектов культурного наследия значится как «Дом жилой, 1927 г., архитектор М. Н. Ишунин». Это яркий образец советского конструктивизма: строгость линий, лаконичность монолитной формы, функциональность и использование суперсовременного на тот момент материала — железобетона. В Краснодаре 1920-х катастрофически не хватало жилья, и главный архитектор города Михаил Ишунин (тоже, кстати, приезжий), помимо гостиницы «Краснодар» (угол Красной и Гоголя), крытого рынка и других знаковых общественных сооружений, спроектировал сразу несколько коммунальных домов. Говорили «это построил Ишунин» — подразумевали «это добротно и красиво».

О почтенном возрасте и статусе дома на Красной, 93, вряд ли известно многим. Тем ценнее возможность узнать, что скрывается за строгим фасадом, расцвеченным десятком коммерческих вывесок. Пространством для первой части экспозиции работ Дмитрия Прокоповича станет коридор.

Поэзия облупившихся стен, мелодия деревянного пола, кинематографичный полумрак — идеальное сопровождение для собранных здесь городских сюжетов. Подъезд в живописи Прокоповича — это вещь в себе, не нуждающаяся в присутствии людей. Как раз напротив: все эти лестницы, перила, двери, ящики именно в отвлечении от выполнения функциональных обязанностей позволяют по-настоящему ощутить пульс старого дома и попытаться проникнуть в его сокровенные тайны.

Одной из таких тайн для участников арт-проекта станет квартира коллекционера. Контраст между пространствами по обе стороны закрытой двери ошеломит, равно как и контраст между сериями работ Дмитрия Прокоповича…