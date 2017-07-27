Доля Кубани в общероссийском производстве фруктов и ягод превышает 40%

Доля Краснодарского края в национальном производстве фруктов и ягод превысила 40% и по прогнозам в ближайшие годы продолжит интенсивно расти.

С таким заявлением во время проходящего в Ленинградском районе семинара «День поля: интенсивное садоводство, виноградарство и хмелеводство РФ» выступил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

По его прогнозу, через несколько лет нынешние показатели вырастут в разы. Кроме того, Коробка в своем выступлении отдельное внимание уделил вопросу импортозамещения в отрасли садоводства.

«Импортозамещение будет полным только в том случае, когда у фермеров будет свой посадочный материал и своя сельхозтехника. Сегодня в эту работу активно будет включаться бизнес. Машиностроители тоже не обязаны оставаться в стороне. Техника должна быть отечественная – для того, чтобы мы были полностью независимы», — сказал Коробка.