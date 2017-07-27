Кондратьев оценил строительство теплиц в ЛПХ в Крыловском районе

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 26 июля побывал в личном подсобном хозяйстве по выращиванию томатов, а также ознакомился с работой завода по производству минеральной воды и слабоалкогольной продукции в Крыловском районе.

В рамках рабочего визита глава региона посетил ЛПХ Константина Ващенко, на территории которого с 2009 года занимаются выращиванием томатов в закрытом грунте. Площадь теплиц составляет более 600 кв. метров. Как отметил владелец ЛПХ, с двух теплиц в сезон собирают порядка 15 тонн томатов.

По словам фермера, развить производство помогли региональные субсидии – порядка 190 тыс. рублей. При возведении теплиц фермер использует все технологии, которые применяются в крупных промышленных производствах.

Вениамин Кондратьев назвал данное ЛПХ примером правильно выстроенной работы. "Вы создали современное тепличное производство, обеспечили работой себя и односельчан. Таким активным фермерам мы готовы и будем помогать", – подчеркнул руководитель администрации края.

Также Кондратьев побывал на заводе по производству минеральной воды и слабоалкогольной продукции "Фонте", где в настоящее время выпускается восемь тыс. бутылок питьевой воды в час и до 12 тыс. бутылок со вкусовыми добавками, для изготовления которых в основном используется местное сырье. С целью расширения ассортимента и активного выхода на внутренний рынок построена новая линия по производству слабоалкогольных напитков на основе яблочного сусла мощностью 1,5 млн литров в месяц. На данный момент сотрудниками предприятия являются 30 человек, после запуска линии их численность увеличится до 100 человек.

"Объективно процент собственных напитков на внутреннем рынке пока небольшой. Но за счет того, что они изготавливаются из натурального сырья – местных фруктов и ягод, мы можем постепенно потеснить привозную продукцию", – акцентировал Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации.