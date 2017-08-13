На Кубани планируют построить завод по производству семян сои

Об этом в ходе «Дня поля Юга России» сообщил вице-губернатор края Андрей Коробка. На Кубани намерены построить несколько инновационных заводов, чтобы увеличить долю производства семян сои. Первое предприятие в ближайшие годы заработает в Динском районе.
В начале августа Андрей Коробка, глава Динского района Сергей Жиленко и президент ООО «Компания СОКО» Олег Ширинян подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта.
До 2019 года будет построена первая очередь завода. Начало строительных работ запланировано на 2017 год. В проект будет инвестировано до 190 млн рублей.
По плану, завод будет производить 15 тысяч — 30 тысяч тонн семян в год.
Замгубернатора отметил, что в ближайшее время нужно довести долю отечественных семян в посевах всех культур до 70% и более.
«День поля Юга России» отметили 11 августа в Усть-Лабинском районе.
На Кубани планируют построить завод по производству семян соиВоскресенье, 13 августа 2017 09:06
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Об этом в ходе «Дня поля Юга России» сообщил вице-губернатор края Андрей Коробка. На Кубани намерены построить несколько инновационных заводов, чтобы увеличить долю производства семян сои. Первое предприятие в ближайшие годы заработает в Динском районе.