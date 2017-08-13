На Кубани планируют построить завод по производству семян сои

Об этом в ходе «Дня поля Юга России» сообщил вице-губернатор края Андрей Коробка. На Кубани намерены построить несколько инновационных заводов, чтобы увеличить долю производства семян сои. Первое предприятие в ближайшие годы заработает в Динском районе.

В начале августа Андрей Коробка, глава Динского района Сергей Жиленко и президент ООО «Компания СОКО» Олег Ширинян подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта.

До 2019 года будет построена первая очередь завода. Начало строительных работ запланировано на 2017 год. В проект будет инвестировано до 190 млн рублей.

По плану, завод будет производить 15 тысяч — 30 тысяч тонн семян в год.

Замгубернатора отметил, что в ближайшее время нужно довести долю отечественных семян в посевах всех культур до 70% и более.

«День поля Юга России» отметили 11 августа в Усть-Лабинском районе.